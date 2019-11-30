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    У світі

    Уряд Японії заявив про рекордне зменшення викидів парникових газів

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    Уряд Японії заявив про рекордне зменшення викидів парникових газів

    Покращення ситуації пов’язують з успішним впровадженням енергозбереження

    Міністерство у справах довкілля Японії заявило, що у фінансовому році, який закінчився в березні, обсяги емісії парникових газів досягли рекордно низького рівня з 1990 року.

    Про це повідомляє NHK.

    Японський уряд пов'язує цей результат  із зусиллями щодо енергозбереження та зменшенням виробництва енергії на ТЕЦ.

    Відзначається, що за попередніми даними, у 2018 фінансовому році викиди вуглекислого газу в Японії становили 1 млрд 244 млн тонн. Це на 47 млн тонн (або на 3,6%) менше у порівнянні з попереднім роком. Причому стійке зниження викидів спостерігається протягом п'яти років поспіль.

    Підкреслюється, що показник 2018-го - найнижчий з початку ведення такої статистики у 1990 році.

    Раніше повідомлялося, що Європарламент оголосив надзвичайну екологічну ситуацію.

    екологія клімат Японія ТЕЦ уряд
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