В Ірані розбився вертоліт з виборчими бюлетенями, є загиблий і поранені

Усі постраждалі були доставлені в лікарню

Вертоліт, який перевозив коробки з виборчими бюлетенями, зазнав аварії на південному заході Ірану. Про це повідомляє Сіньхуа.

Катастрофа сталася неподалік міста Дізфуль у провінції Хузестан на південному заході Ірану.

За інформацією губернатора провінції Кассема Сулеймані Даштакі, одна людина на борту загинула, ще 11 дістали травми.

Усі постраждалі були доставлені в лікарню. Деякі з них перебувають у тяжкому стані.

Раніше повідомлялося, що глава судової влади Ірану, 56-річний безкомпромісний клерикал та колишній прокурор Ібрахім Раісі переміг на виборах президента в країні з 17,8 млн голосів.

Чинний президент Хасан Роухані не брав участі у виборах, так як займав цей пост вже два терміни поспіль. Всього до виборів були допущені сім кандидатів, але троє з них відмовилися від участі в останній день виборчої кампанії.

Президент Ірану обирається на чотири роки загальним голосуванням, він може перебувати на цій посаді не більше двох строків підряд. Для перемоги необхідно набрати мінімум 50% плюс один голос від загального числа тих, хто проголосував.

Суперники Раісі вже визнали свою поразку на виборах. Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф назвав Ібрагіма Раісі новим обраним президентом країни, з яким відтепер усі повинні працювати.

Я повідомлялося раніше, Раісі є представником консервативного крила іранського політикуму, його вважають близьким до духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.