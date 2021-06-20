  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    В Ірані розбився вертоліт з виборчими бюлетенями, є загиблий і поранені

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Ірані розбився вертоліт - В Ірані розбився вертоліт з виборчими бюлетенями, є загиблий і поранені
    В Ірані розбився вертоліт
    Ілюстраційне фото

    Усі постраждалі були доставлені в лікарню

    Вертоліт, який перевозив коробки з виборчими бюлетенями, зазнав аварії на південному заході Ірану. Про це повідомляє Сіньхуа.

    Катастрофа сталася неподалік міста Дізфуль у провінції Хузестан на південному заході Ірану.

    За інформацією губернатора провінції Кассема Сулеймані Даштакі, одна людина на борту загинула, ще 11 дістали травми.

    Усі постраждалі були доставлені в лікарню. Деякі з них перебувають у тяжкому стані.

    Раніше повідомлялося, що глава судової влади Ірану, 56-річний безкомпромісний клерикал та колишній прокурор Ібрахім Раісі переміг на виборах президента в країні з 17,8 млн голосів.

    Чинний президент Хасан Роухані не брав участі у виборах, так як займав цей пост вже два терміни поспіль. Всього до виборів були допущені сім кандидатів, але троє з них відмовилися від участі в останній день виборчої кампанії.

    Президент Ірану обирається на чотири роки загальним голосуванням, він може перебувати на цій посаді не більше двох строків підряд. Для перемоги необхідно набрати мінімум 50% плюс один голос від загального числа тих, хто проголосував.

    Суперники Раісі вже визнали свою поразку на виборах. Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф назвав Ібрагіма Раісі новим обраним президентом країни, з яким відтепер усі повинні працювати.

    Я повідомлялося раніше, Раісі є представником консервативного крила іранського політикуму, його вважають близьким до духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

    Читайте також: Іран заявив про початок виплат компенсацій родичам жертв катастрофи МАУ

    Теги: катастрофа Іран вертоліт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Ірані розбився вертоліт з виборчими бюлетенями, є загиблий і поранені