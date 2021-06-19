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    Вибухи в Москві: у повітря піднято авіацію (фото, відео)

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    В Москві пожежа і вибухи - Вибухи в Москві: у повітря піднято авіацію (фото, відео)
    В Москві пожежа і вибухи
    Фото: відкриті джерела

    Причиною надзвичайної пригоди стала пожежа на складі піротехніки

    В столиці Росії пролунала серія вибухів. Причиною стала велика пожежа, що сталася на складі піротехніки в районі Лужників. Навіть за два кілометри від місця події добре чути гучні вибухи, в небо здіймається чорний дим, в якому видно проблиски феєрверків, передає кореспондент «РІА Новости» з місця подій.

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    Вибухи в Москві: у повітря піднято авіацію (фото, відео)
    Вибухи в Москві: у повітря піднято авіацію (фото, відео)
    Вибухи в Москві: у повітря піднято авіацію (фото, відео)
    Вибухи в Москві: у повітря піднято авіацію (фото, відео)
    Вибухи в Москві: у повітря піднято авіацію (фото, відео)

    За даними Московського главку МНС, повідомлення про займання за адресою Лужнецькая набережна, будинок 2/4, будова 4 надійшло о 17.36.

    Представники екстрених служб запевняють, що постраждалих немає, площа пожежі - 500 квадратних метрів, на місце вилетів вертоліт.Як повідомлялося, минулого року у Ростові-на-Дону загорівся павільйон ринку «Класик» з піротехнікою. Відповідне відео з’явилося в мережі.

    Теги: пожежа Росія вертоліт
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    Вибухи в Москві: у повітря піднято авіацію (фото, відео)