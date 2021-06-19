Консерватор Ібрагім Раісі переміг на виборах в Ірані

Ібрагім Раісі вже приймає привітання з перемогою на виборах

Навого президента Ісламської Республіки обрано вже у першому турі

Глава судової влади Ірану, 56-річний безкомпромісний клерикал та колишній прокурор Ібрахім Раісі переміг на виборах президента в країні з 17,8 млн голосів, повідомив глава штабу з проведення виборів в Ісламській Республіці Джамаль Орф. Всього в голосуванні взяли участь 28,6 млн чоловік, повідомляє DW.

«28 млн 600 тис. Наших співвітчизників взяли участь в цих виборах ... Раісі набрав 17,8 млн голосів», – сказав Орф у виступі на державному телебаченні Ірану. Він додав, що секретар Ради щодо доцільності прийнятих рішень Мохсен Резаї набрав більше 3 млн 300 тис. голосів, віце-голова парламенту Хоссейн Газізаде Хашемі – більш 1 млн голосів, колишній глава центробанку Абдольнасер Хемматі – понад 2 млн 400 тис. голосів.

Результати підрахунку попередні, але вони фактично забезпечують перемогу лідеру перегонів.

Чинний президент Хасан Роухані не брав участі у виборах, так як займав цей пост вже два терміни поспіль. Всього до виборів були допущені сім кандидатів, але троє з них відмовилися від участі в останній день виборчої кампанії.

Президент Ірану обирається на чотири роки загальним голосуванням, він може перебувати на цій посаді не більше двох строків підряд. Для перемоги необхідно набрати мінімум 50% плюс один голос від загального числа тих, хто проголосував.

Суперники Раісі вже визнали свою поразку на виборах. Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф назвав Ібрагіма Раісі новим обраним президентом країни, з яким відтепер усі повинні працювати.

Я повідомлялося раніше, Раісі є представником консервативного крила іранського політикуму, його вважають близьким до духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.