Іран заявив про початок виплат компенсацій родичам жертв катастрофи МАУ

Іранська сторона стверджує, що вже виплатила по 150 тисяч доларів деяким родичам загиблих в авіакатастрофі

Посольство Ірану в Україні заявило про початок виплати компенсацій родичам загиблих у катастрофі літака авіакомпанії МАУ біля Тегерана. Про це йдеться на офіційній сторінці іранського посольства в Facebook.

Іранська сторона стверджує, що вже виплатила по 150 тисяч доларів деяким родичам загиблих в авіакатастрофі.

Іран також розкритикував Міжнародну групу з координації допомоги жертвам катастрофи МАУ, в яку входить Україна, за те, що вона нібито намагається політизувати питання виплати компенсацій.

Як відомо, 4 червня Іран запропонував виплатити по 150 тисяч доларів сім'ям українців, які загинули під час збиття літака МАУ під Тегераном в січні 2020 року

Нагадаємо, у травні суд Онтаріо визнав, що Іран здійснив теракт, атакувавши український літак в січні 2020 року. При цьому в Ірані таке рішення суду назвали безпідставним.

Також стало відомо, як Канада може покарати Іран за збитий український літак

У квітні цього року секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що відмова Ірану надати повний доступ до розслідування обставин збиття літака МАУ демонструє, що літак збили навмисно.

Раніше іранська влада визнала винним у збитті пасажирського літака під Тегераном військового, котрий випустив ракети.

Натомість у МЗС України розкритикували остаточний звіт Ірану щодо катастрофи літака МАУ в січні 2020 року. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звинуватив Іран у приховуванні справжніх причин збиття українського літака.

6 квітня 2021 року стало відомо, що в Ірані у справі про катастрофу літака Міжнародних авіаліній України під Тегераном висунули звинувачення 10 посадовим особам. Справи посадовців наразі розглядаються в судах. Військовий прокурор провінції Тегеран Голамаббас Торки повідомив, що суд зробить «необхідні висновки». Він не розкрив імена іранських посадовців.

Як відомо, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.