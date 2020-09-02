Іран звинуватив Емірати у зраді «ісламського світу» через угоду з Ізраїлем



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Верховний духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї

Зрада ОАЕ триватиме недовго, заявив лідер Ірану

Верховний духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) здійснили «зраду ісламського світу», уклавши мирну угоду з Ізраїлем.

Про це повідомляє Aljazeera.

«Звичайно, зрада ОАЕ триватиме недовго, але про це клеймо завжди будуть пам’ятати. Вони дозволили сіоністському режиму увійти в регіон і забули про Палестину. Об'єднані Емірати піддані ганьбі навіки... Сподіваюся, вони прокинуться й усвідомлюють те, що наробили», — заявив Хаменеї.

Нагадаємо, Ізраїль і Об'єднані Арабські Емірати досягли історичної угоди, яка нормалізує відносини між країнами. Досі Ізраїль не мав дипломатичних відносин з країнами Перської затоки. Однак загальні побоювання з приводу регіонального впливу Ірану призвели до неофіційних контактів між ними.

Загалом ОАЕ – третя арабська держава, яка погодилася формально визнати Ізраїль.

У понеділок, 31 серпня, відбувся перший в історії рейс LY971 «Тель-Авів – Абу-Дабі», який символізував нормалізацію відносин між Ізраїлем і Об’єднаними Арабськими Еміратами.