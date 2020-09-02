Іран звинуватив Емірати у зраді «ісламського світу» через угоду з Ізраїлем
Зрада ОАЕ триватиме недовго, заявив лідер Ірану
Верховний духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) здійснили «зраду ісламського світу», уклавши мирну угоду з Ізраїлем.
Про це повідомляє Aljazeera.
«Звичайно, зрада ОАЕ триватиме недовго, але про це клеймо завжди будуть пам’ятати. Вони дозволили сіоністському режиму увійти в регіон і забули про Палестину. Об'єднані Емірати піддані ганьбі навіки... Сподіваюся, вони прокинуться й усвідомлюють те, що наробили», — заявив Хаменеї.
Нагадаємо, Ізраїль і Об'єднані Арабські Емірати досягли історичної угоди, яка нормалізує відносини між країнами. Досі Ізраїль не мав дипломатичних відносин з країнами Перської затоки. Однак загальні побоювання з приводу регіонального впливу Ірану призвели до неофіційних контактів між ними.
Загалом ОАЕ – третя арабська держава, яка погодилася формально визнати Ізраїль.
У понеділок, 31 серпня, відбувся перший в історії рейс LY971 «Тель-Авів – Абу-Дабі», який символізував нормалізацію відносин між Ізраїлем і Об’єднаними Арабськими Еміратами.