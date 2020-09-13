У Мексиці активістки руху на захист жінок підпалили урядову будівлю



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Учасниці демонстрацій вимагають належного розслідування та розкриття загибелі жінок, котрі стали жертвами насильства Фото Reuters

Поліція заарештувала 13 учасниць демонстрацій

Мексиканські активістки, які вийшли на демонстрацію проти насильства щодо жінок, підпалили будівлю урядової комісії з прав людини у центрі столиці країни.

Про це повідомляє Укрінформ.

Приблизно 25 жінок у масках виламали двері, вдерлися до будівлі та розклали багаття всередині. Невдовзі вони залишили приміщення, закидавши стіни коктейлями Молотова.

За даними місцевої влади, поліція заарештувала 13 учасниць демонстрацій.

Як зазначається, учасниці демонстрацій, які вже тиждень тривають у Мехіко, вимагають належного розслідування та розкриття загибелі жінок, котрі стали жертвами насильства.

За даними правоохоронних органів, у січні-липні в Мексиці кількість убивств жінок зросла на 5,4%.

Фото Reuters

В Білорусі продовжуються акції протесту проти фальсифікації виборів.

Як повідомлялося, глава МВС Білорусі назвав білоруську міліцію «найгуманнішою в світі».

Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.

1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

До слова, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

Фігурантам списку заборонено в’їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.