Поліція затримала росіянина, який організував стрілянину у кафе в Українці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Саме цей чоловік прибув зі столиці і під час інциденту з травматичної зброї поранив двох жителів міста Українка Фото відділу комунікації поліції в Київській області

Оперативники затримали зловмисника у місті Київ, де він переховувався від правоохоронців

Оперативники поліції встановили та затримали основного організатора конфлікту, в результаті якого сталася стрілянина біля кафе у місті Українка на Київщині. Ним виявився 32-річний громадянин Російської Федерації. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

Оперативники затримали зловмисника у місті Київ, де він переховувався від правоохоронців. «Ним виявився 32-річний громадянин Російської Федерації, який вже мав проблеми із законом», – вказали правоохоронці.

«Встановлено, що саме цей чоловік прибув зі столиці і під час інциденту з травматичної зброї поранив двох жителів міста Українка, за життя яких у подальшому боролися лікарі. Наразі іноземець затриманий у порядку ст. 208 КПК України і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання», – повідомили у поліції.

Скріншот відділу комунікації поліції в Київській області

Вирішується питання щодо оголошення йому підозри за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років. Запобіжний захід для затриманого обере суд.

Оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення та затримання усіх учасників стрілянини біля кав’ярні, тривають.

Раніше ЗМІ повідомили, що ввечері 2 вересня в ресторані в Українці озброєна рушницями група людей здійснила до 10 пострілів.

Після інциденту в лікарню звернулося троє постраждалих чоловіків з пораненнями. Один з них незабаром зник. Люди отримали поранення з травматичної зброї, але надавати пояснення поліцейським відмовилися.

3 вересня поліція повідомила, що встановила 22 учасники конфлікту.

Читайте також: