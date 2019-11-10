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    У світі

    В Ірані виявили величезне родовище нафти на 50 мільярдів барелів

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    В Ірані виявили величезне родовище нафти на 50 мільярдів барелів

    Родовище виявили у центральній частині Ірану.

    На півдні Ірану виявлено нове нафтове родовище, запаси якого оцінюють у 50 млрд барелів.

    Про це у неділю оголосив президент Ірану Хасан Рухані, повідомляє FARS.

    «Управління розвідки Національної нафтової компанії Ірану виявило величезне родовище нафти з запасами більш ніж 50 мільярдів барелів нафти», – заявив Рухані.

    Родовище виявили неподалік міста Єзд, що у центральній частині Ірану.

    З огляду на це, підтверджені в Ірані запаси сирої нафти збільшаться на третину. Тегеран заявляє, що має близько 150 мільярдів барелів підтверджених запасів сирої нафти.

    Нагадаємо, Великобританія заборонила видобуток 90 трильйонів кубометрів сланцевого газу.

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