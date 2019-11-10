В Ірані виявили величезне родовище нафти на 50 мільярдів барелів
Родовище виявили у центральній частині Ірану.
На півдні Ірану виявлено нове нафтове родовище, запаси якого оцінюють у 50 млрд барелів.
Про це у неділю оголосив президент Ірану Хасан Рухані, повідомляє FARS.
«Управління розвідки Національної нафтової компанії Ірану виявило величезне родовище нафти з запасами більш ніж 50 мільярдів барелів нафти», – заявив Рухані.
Родовище виявили неподалік міста Єзд, що у центральній частині Ірану.
З огляду на це, підтверджені в Ірані запаси сирої нафти збільшаться на третину. Тегеран заявляє, що має близько 150 мільярдів барелів підтверджених запасів сирої нафти.
Нагадаємо, Великобританія заборонила видобуток 90 трильйонів кубометрів сланцевого газу.