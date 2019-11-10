Пацифістська пропаганда є важливою складовою процесу капітуляції, – професор Лосєв



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Росія почала процес виходу з міжнародної конвенції про відповідальність за злочини у збройних конфліктах

Слабкість і неготовність до опору, прагнення поступок провокуватиме Росію на широкомасштабну агресію. У Кремлі бачать, що влада в Києві їх боїться, що вона не готова захищати свою країну, а отже, такою сприятливою ситуацією треба скористатися.

Про це написав у своїй статті для газети День філософ та політолог, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія» Ігор Лосєв.

«Ця слабкість, пацифізм і пораженство Банкової є сьогодні головною небезпекою для України. Зупинити Путіна може лише готовність української нації, армії й влади захищати свою країну. Постійна ж демонстрація розгубленості, боязкості, прагнення випрошувати мир і пощаду є найпотужнішим стимулом для російського вторгнення», – наголосив вчений.

При цьому він звернув увагу та те, що Росія почала процес виходу з міжнародної конвенції про відповідальність за злочини у збройних конфліктах.

«Такий вихід має сенс лише тоді, коли країна готується до скоєння вищезгаданих злочинів, тобто до військової агресії. На Банковій звернули увагу на цей факт? Ось про що треба було б задуматися верховному головнокомандувачу України, а не «танцювати» перед Путіним. До речі, пригадаймо, як 2008 року, незадовго до російсько-грузинської війни, президент Грузії Михеїл Саакашвілі зустрічався з Путіним. Але ця зустріч не врятувала Грузію від російського нападу. А Зеленський розраховує, що він скаже російському диктаторові якесь «магічне слово» і змінить всю традиційну політику Москви по відношенню до України?», – зазначив Лосєв.

Нагадаємо, Зеленський та його команда хочуть поширювати «русский мир» за бюджетні гроші.