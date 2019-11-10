Держдеп допоможе чиновникам, яких викликають до Конгресу у справі з імпічменту Трампа



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Білий дім продовжує відмовлятися від будь-якої співпраці зі слідством

Держдепартамент США забезпечить юридичною допомогою своїх службовців, яких викликатимуть на слухання до Палати представників у справі з імпічменту Трампа.

Про це повідомляє The Hill.

«Державний департамент заявив, що надаватиме правову допомогу чиновникам відомства, викликаним до Палати представників для свідчень у розслідуванні з імпічменту», – йдеться в публікації.

Як зазначають у Держдепі, відомство пішло на такий крок частково через те, що законодавці Палати представників не дозволили адвокатам адміністрації Трампа бути присутніми на слуханнях.

Тим часом, підкреслює видання, Білий дім продовжує відмовлятися від будь-якої співпраці зі слідством. Там цей процес називають «однопартійним» і «несправедливим».

Як повідомлялося, республіканці в Палаті представників Конгресу США вимагають викликати сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена, Гантера Байдена, як свідка в межах розслідування про можливість імпічменту Дональда Трампа.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Білий дім може оприлюднити стенограму «ще однієї розмови» з українським колегою Володимиром Зеленським уже 12 листопада.