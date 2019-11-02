Великобританія заборонила видобуток 90 трильйонів кубометрів сланцевого газу
Число противників видобутку сланцевого газу в Великобританії зросло до 40 відсотків
Уряд Великобританії ввів мораторій на розробку родовища сланцевого газу в Ланкаширі (північний захід Англії).
Про це повідомляє AFP.
Рішення враховує рекомендації Управління по нафті і газу Великобританії, згідно з якими видобуток вуглеводнів з майданчика шляхом фрекінгу загрожує «неприйнятними наслідками» місцевому населенню, зокрема може викликати землетруси, інтенсивність яких важко піддається прогнозуванню. «З цієї причини я дійшла висновку, що ми повинні ввести мораторій на фрекінг в Англії з його негайним вступом (2 листопада) в силу», – сказала британський міністр бізнесу, енергетики і промислової стратегії Андреа Ледсом.
Агентство відзначає, що кількість противників видобутку сланцевого газу в Великобританії з 2013 по 2019 рік зросла з 21 до 40 відсотків. AFP пише, що розробка родовища в Ланкаширі стикалася з протестом місцевого населення, і нагадує, що мораторій прийнятий безпосередньо перед майбутніми (12 грудня) виборами в парламент країни, а раніше тимчасова заборона на видобуток сланцевого газу в регіоні вводилася ще в листопаді 2011 року.