Великобританія заборонила видобуток 90 трильйонів кубометрів сланцевого газу



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Число противників видобутку сланцевого газу в Великобританії зросло до 40 відсотків

Уряд Великобританії ввів мораторій на розробку родовища сланцевого газу в Ланкаширі (північний захід Англії).

Про це повідомляє AFP.

Рішення враховує рекомендації Управління по нафті і газу Великобританії, згідно з якими видобуток вуглеводнів з майданчика шляхом фрекінгу загрожує «неприйнятними наслідками» місцевому населенню, зокрема може викликати землетруси, інтенсивність яких важко піддається прогнозуванню. «З цієї причини я дійшла висновку, що ми повинні ввести мораторій на фрекінг в Англії з його негайним вступом (2 листопада) в силу», – сказала британський міністр бізнесу, енергетики і промислової стратегії Андреа Ледсом.

Агентство відзначає, що кількість противників видобутку сланцевого газу в Великобританії з 2013 по 2019 рік зросла з 21 до 40 відсотків. AFP пише, що розробка родовища в Ланкаширі стикалася з протестом місцевого населення, і нагадує, що мораторій прийнятий безпосередньо перед майбутніми (12 грудня) виборами в парламент країни, а раніше тимчасова заборона на видобуток сланцевого газу в регіоні вводилася ще в листопаді 2011 року.

У квітні 2016 року Геологічна служба США оприлюднила прогноз по загрозам індукованих (наведених або штучних) землетрусів в країні, переважна кількість яких викликана фрекінгом, згідно з яким в потенційній небезпеці через розробку родовищ вуглеводнів знаходяться близько семи мільйонів осіб. Відповідно до Британської геологічної служби, на яку посилається AFP, на ділянці в Ланкаширі (розробкою займається британська компанія Cuadrilla Resources) міститься до 90 трильйонів кубічних метрів сланцевого газу, що теоретично може задовольнити потреби країни в даному ресурсі протягом більше тисячі років. У січні 2015 року британські парламентарії в своєму звіті запропонували ввести мораторій на видобуток сланцевого газу з використанням фрекінгу. У жовтні 2014 року американська вчені заявили, що землетруси 2013 року в Огайо пов’язані з фрекінгом, використовуваним при видобутку сланцевого газу, причому зв’язок, що спостерігається є причинно-наслідковим. У червні 2013 року Британська геологічна служба встановила, що тільки на одній з ділянок шельфу країни між Ланкашир і Йоркшир може залягати близько 37 трильйонів кубометрів.