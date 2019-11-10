Іран знову погрожує виходом з угоди про нерозповсюдження ядерної зброї



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Бейдінежад заявив, що Тегеран через два місяці почне п'ятий етап скорочення своїх зобов'язань щодо ядерної угоди

Іран може вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, якщо інші сторони ядерної угоди від 2015 року не виконають свої зобов’язання.

Про це заявив посол Ірану в Великій Британії Хамід Бейдінежад, повідомляє Ifpnews.

За словами посла, за відновленням Іраном збагачення урану будуть слідувати й інші кроки, якщо європейські держави не зроблять більше для порятунку ядерної угоди.

Він також попередив, що «впливові фігури« в Ірані виступають за вихід з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї у відповідь на імовірне невиконання європейськими сторонами зобов’язань за договором і санкції, введені адміністрацією Трампа.

Також Бейдінежад заявив, що Тегеран через два місяці почне п'ятий етап скорочення своїх зобов'язань щодо ядерної угоди.

Нагадаємо, США ввели санкції проти будівельного сектора Ірану. Американський держсекретар Майк Помпео вважає, що нові санкції дозволять зберегти нагляд за громадянської ядерною програмою Ірану.