В Ірані внаслідок сутичок протестувальників із поліцією загинула 21 особа



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Влада Ірану обмежила доступ до інтернету з метою завадити проведенню акцій протесту

Протягом кількох днів, починаючи 15 листопада, 21 людина загинула в Ірані в ході зіткнень поліції з протестувальниками у кількох містах країни.

Про це повідомляє Basnews.

«Щонайменше 21 курд був убитий силовиками починаючи з п’ятниці, коли люди по всьому Ірану вийшли на вулиці, щоб протестувати проти несподіваного підвищення ціни на бензин», – йдеться у повідомленні.

За інформацією місцевої правозахисної групи «Hengaw Organization», протягом кількаденних акцій протесту 142 протестувальники отримали травми, деякі з них – у критичному стані.

В Ірані тривають масштабні демонстрації, включаючи такі як міста, Керманшах, Шах Абаді, Сарполі Захабі, Юванро, Санандай та Марівані. Влада обмежила доступ до Інтернету з метою завадити проведенню акцій протесту.

Як повідомлялося, 15 листопада у кількох іранських містах почалися акції протесту після того, як уряд країни оголосив про підвищення ціни на бензин. Ціну на бензин буде підвищено на 50 відсотків за перші 60 літрів та на 300 відсотків – понад встановлену норму на місяць.