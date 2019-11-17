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    Економіка та фінанси

    Італійська влада підрахувала збитки від повені у Венеції

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    За останніми прогнозами, Венецію чекає ще одна повінь в неділю після 12 години дня - Італійська влада підрахувала збитки від повені у Венеції
    За останніми прогнозами, Венецію чекає ще одна повінь в неділю після 12 години дня

    Уряд виділить 20 млн євро на відновлення міста

    Міністр культури Італії Даріо Франческіні і мер Венеції Луїджі Бруньяро підрахували збитки після нещодавньої повені у Венеції.

    Про це повідомляє AFP

    «Ми зруйнували Венецію і говоримо про мільярдну шкоду», - сказав Бруньяро.

    Франческіні констатував, що постраждали понад 50 церков. А також відомо, що уряд виділить 20 млн євро на відновлення міста. 

    Крім того, жителі Венеції, будинки яких постраждали, можуть отримати термінову державну допомогу в розмірі до 5 тисяч євро, а власники ресторанів і магазинів - до 20 тисяч євро.

    За останніми прогнозами, Венецію чекає ще одна повінь глибиною в 1,6 метра в неділю після 12 години дня. 

    Яка відомо, 15 листопада внаслідок нової повені у Венеції закрили центральну площу Святого Марка.

    Проте вже у суботу, 16 листопада, площу Святого Марка відкрили для туристів.

    Раніше міськрада Венеції закликала уряд Італії оголосити надзвичайний стан у місті через руйнівну повінь. Рівень води в італійському місті склав 1,87 метра, що є рекордним показником з 1966 року.

    Влада Італії оголосила збір коштів для постраждалої від повені Венеції.

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