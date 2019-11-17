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    Події в Україні

    «Фільтруйте базар!». Ветерани російсько-української війни різко звернулися до Коломойського (відео)

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    Руху Ветеранів України та правої спільноти Дніпра&nbsp; - «Фільтруйте базар!». Ветерани російсько-української війни різко звернулися до Коломойського (відео)
    Руху Ветеранів України та правої спільноти Дніпра 
    Фото Facebook

    Акція відбулася у п’ятницю, 15 листопада.

    Представники Руху Ветеранів України та правої спільноти Дніпра зібралися поряд з Дніпропетровською обласною державною організацією аби висловити свій протест у зв’язку з неоднозначними, як вони вважають, висловлюваннями мільярдера Ігоря Коломойського з приводу стосунків з Росією.

    Акція відбулася ввечері у п’ятницю, 15 листопада 2019 року, повідомляється на сторінці організації у Facebook.

    «Рекомендуємо олігарху не загравати із росіянами та не розповідати нам про «повернення до братських відносин», у форматі будь-яких можливих союзів або іншої форми співпраці із окупантами української землі.

    Ми, ветерани російсько-української війни, цього ніколи не дозволимо! Ні Коломойському, ні будь-кому іншому!», – зазначається у повідомленні.

    При цьому молоді люди скандували: «Ігор Валерійович, фільтруйте базар!».

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