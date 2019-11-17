«Фільтруйте базар!». Ветерани російсько-української війни різко звернулися до Коломойського (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Руху Ветеранів України та правої спільноти Дніпра Фото Facebook

Акція відбулася у п’ятницю, 15 листопада.

Представники Руху Ветеранів України та правої спільноти Дніпра зібралися поряд з Дніпропетровською обласною державною організацією аби висловити свій протест у зв’язку з неоднозначними, як вони вважають, висловлюваннями мільярдера Ігоря Коломойського з приводу стосунків з Росією.

Акція відбулася ввечері у п’ятницю, 15 листопада 2019 року, повідомляється на сторінці організації у Facebook.

«Рекомендуємо олігарху не загравати із росіянами та не розповідати нам про «повернення до братських відносин», у форматі будь-яких можливих союзів або іншої форми співпраці із окупантами української землі.

Ми, ветерани російсько-української війни, цього ніколи не дозволимо! Ні Коломойському, ні будь-кому іншому!», – зазначається у повідомленні.

При цьому молоді люди скандували: «Ігор Валерійович, фільтруйте базар!».

Читайте також:

Як повідомлялося, Зеленському потрібно нарешті вгамувати Коломойського.