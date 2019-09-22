В Іркутську затримали чотирьох прихильників шамана Габишева



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Шаман Олександр Габишев

На Габишева завели справу про публічні заклики до екстремістської діяльності

В Іркутську затримали чотирьох прихильників шамана Олександра Габишева, який йшов пішки у Москву, щоб «вигнати Путіна».

Про це повідомив «МБХ медіа» координатор «Правозахисту Листівки» Олексій Прянішніков.

За його словами, серед затриманих – Євген Ростокін, також відомий як Женя Ворон. «Він у відділі, доставлений з супутниками нібито за скаргою сусідів на бійку, зараз у нього і супутників візьмуть пояснення. Ніхто там не бився, вони були на орендованій квартирі, четверо. Це з групи, яка йшла і йде [в Москву]», – розповів Прянішніков.

Раніше на Габишева завели справу про публічні заклики до екстремістської діяльності (частина 1 статті 280 КК). Слідчий обрав йому запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Силовики разом з адвокатом за призначенням умовили Габишева на добровільну угоду про стаціонарне обстеження, від якого він пізніше відмовився.

Габишева затримали 18 вересня на кордоні Бурятії та Іркутської області. Шаман кілька місяців йшов пішки у Москву, він збирався «вигнати Путіна» з Кремля.

Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд якутскому шаманові Олександру Габишеву, який ішов на Москву, щоб «вигнати Путіна».