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    Думки вголос

    Чому РПЦ і її філіал Московський патріархат будуть горіти в пеклі на найнижчому рівні

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Чому РПЦ і її філіал Московський патріархат будуть горіти в пеклі на найнижчому рівні

    Люди, які щиро вірять, не бояться тортур і в'язниці, а РПЦ лише обслуговує російську владу

    Мовою оригіналу

    Немного личного о свободе и религии. На днях в РФ суд вынес приговор в отношении шести человек, верующих из течения «Свидетели Иеговы». Дали от двух лет до трех с половиной. Пытали так, что информация вышла в публичную плоскость.

    Как бывший семинарист хочу пару слов сказать про этот идиотизм. У меня много друзей и близких именно среди свидетелей.

    Они не парятся с обрядами, там нет всеблаженнейших, как у официальных православных в РФ (да и у нас), у них нет воцерквленных, как Новинский. Они просто живут по Библии. Верят, что Господь очень точную инструкцию оставил и по ней нужно жить. Не воруют, не лгут. Как бывший работодатель скажу - за сотрудника из «Свидетелей Иеговы» реальная рубка идет. Честный, не ворующий - попробуй такого найди.

    Чтобы тупым российским следакам было понятно - они не боятся пыток и сроков. Для них это испытание, которое Господь посылает верным и будет награда, кто выстоит. Он выстоят, я уверен. И еще в тюрьме нескольких уголовников обратят к Христу. Я их знаю, они такие Очень люблю их и ценю.

    А вот приговор этот не к верующим в Христа. Для меня это приговор дружной власти РПЦ и нашему филиалу УПЦ (МП). Какие вы все-таки подонки. Искренние верующие идут на пытки и в тюрьму за веру свою, а вы все жрете и подмахиваете власти. Гореть будете в аду на самом нижнем уровне...

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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