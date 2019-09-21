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    У світі

    Шаманові, який йшов виганяти Путіна, обрали запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд

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    <span>Шаман з Якутії Олександр Габишев</span> - Шаманові, який йшов виганяти Путіна, обрали запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд
    Шаман з Якутії Олександр Габишев

    Кримінальна справа про публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності була порушена 12 вересня

    Суд обрав запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд якутскому шаманові Олександру Габишеву, який ішов на Москву, щоб «вигнати Путіна».

    Про це повідомляє «Інтерфакс».

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    «Обрати щодо Олександра Габишева запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд і належный поведінці», – йдеться в постанові.

    Зазначається, що кримінальна справа про публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності була порушена 12 вересня.

    Раніше повідомлялося, що в ніч на 19 вересня в соцмережах і пресі з’явилася інформація про викрадення Габишева. Довгий час Слідчий комітет та МВС регіону відмовлялися коментувати інцидент. Лише вдень у поліції підтвердили затримання шамана. МВС Бурятії заявило, що Габишева відправлять в Якутськ.

    Габишев почав свій шлях з Якутська в Москву чотири місяці тому. Він вважає президента Росії породження темних сил, з яким під силу впоратися тільки шаманові. Відео з проповідями шамана набрали більше мільйона переглядів. Мітинги за участю Габишева в Забайкаллі і Бурятії зібрали по кілька сотень людей.

    У правозахисній організації Amnesty International якутського шамана назвали в’язнем совісті і вимагали його звільнення.

    Прихильники шамана, що приєдналися до нього в дорозі, планують продовжити шлях Габишева.

    Я повідомлялося, шамана з Якутії Олександра Габишева, який йшов пішки в Москву, щоб «вигнати» президента РФ Володимира Путіна, доставили до психлікарні.

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