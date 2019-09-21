Шаманові, який йшов виганяти Путіна, обрали запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд
Кримінальна справа про публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності була порушена 12 вересня
Суд обрав запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд якутскому шаманові Олександру Габишеву, який ішов на Москву, щоб «вигнати Путіна».
Про це повідомляє «Інтерфакс».
«Обрати щодо Олександра Габишева запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд і належный поведінці», – йдеться в постанові.
Зазначається, що кримінальна справа про публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності була порушена 12 вересня.
Раніше повідомлялося, що в ніч на 19 вересня в соцмережах і пресі з’явилася інформація про викрадення Габишева. Довгий час Слідчий комітет та МВС регіону відмовлялися коментувати інцидент. Лише вдень у поліції підтвердили затримання шамана. МВС Бурятії заявило, що Габишева відправлять в Якутськ.
Габишев почав свій шлях з Якутська в Москву чотири місяці тому. Він вважає президента Росії породження темних сил, з яким під силу впоратися тільки шаманові. Відео з проповідями шамана набрали більше мільйона переглядів. Мітинги за участю Габишева в Забайкаллі і Бурятії зібрали по кілька сотень людей.
У правозахисній організації Amnesty International якутського шамана назвали в’язнем совісті і вимагали його звільнення.
Прихильники шамана, що приєдналися до нього в дорозі, планують продовжити шлях Габишева.
Я повідомлялося, шамана з Якутії Олександра Габишева, який йшов пішки в Москву, щоб «вигнати» президента РФ Володимира Путіна, доставили до психлікарні.