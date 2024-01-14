В Ісландії почалося виверження вулкана: видовищні фото та відео

Це вже п'яте виверження на півострові Рейк'янес від 2021 року

Жителів міста Гріндавік заздалегідь евакуювали

В Ісландії 14 січня на півострові Рейк’янес почалося виверження вулкана – жителів міста Гріндавік заздалегідь евакуювали. Упродовж останніх тижнів Ісландія намагалася побудувати кам’яні бар'єри, щоб запобігти потраплянню лави до Гріндавіка, та виверження, схоже, пробило захисні споруди.

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За даними Ісландського метеорологічного бюро, поки що найбільший зареєстрований землетрус становив 3,5 за шкалою Ріхтера.

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Лавові фонтани зараз течуть у напрямку Гріндавіка. Згідно з розрахунками екіпажу гелікоптера берегової охорони, периметр виверження – на відстані близько 450 метрів від найпівнічніших будинків міста.

За даними метеорологічного бюро, у неділю близько 3 години ночі за місцевим часом у районі поблизу Гріндавіка сталося щонайменше 200 землетрусів.

Це вже п'яте виверження на півострові Рейк'янес від 2021 року.

Ісландія розташована між Євразійською та Північноамериканською тектонічними плитами, двома найбільшими на планеті. Країна є сейсмічною та вулканічною гарячою точкою – адже ці дві плити рухаються в протилежних напрямках.

Також 14 січня на південно-західному японському острові Суваносе почав вивергатися вулкан на горі Отаке.