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В Ісландії почалося виверження вулкана: видовищні фото та відео

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Ісландії почалося виверження вулкана: видовищні фото та відео
Це вже п'яте виверження на півострові Рейк'янес від 2021 року
фото з відкритих джерел

Жителів міста Гріндавік заздалегідь евакуювали

В Ісландії 14 січня на півострові Рейк’янес почалося виверження вулкана – жителів міста Гріндавік заздалегідь евакуювали. Упродовж останніх тижнів Ісландія намагалася побудувати кам’яні бар'єри, щоб запобігти потраплянню лави до Гріндавіка, та виверження, схоже, пробило захисні споруди.

За даними Ісландського метеорологічного бюро, поки що найбільший зареєстрований землетрус становив 3,5 за шкалою Ріхтера.

Лавові фонтани зараз течуть у напрямку Гріндавіка. Згідно з розрахунками екіпажу гелікоптера берегової охорони, периметр виверження – на відстані близько 450 метрів від найпівнічніших будинків міста.

В Ісландії почалося виверження вулкана: видовищні фото та відео фото 1

За даними метеорологічного бюро, у неділю близько 3 години ночі за місцевим часом у районі поблизу Гріндавіка сталося щонайменше 200 землетрусів.

В Ісландії почалося виверження вулкана: видовищні фото та відео фото 2

Це вже п'яте виверження на півострові Рейк'янес від 2021 року.

В Ісландії почалося виверження вулкана: видовищні фото та відео фото 3

Ісландія розташована між Євразійською та Північноамериканською тектонічними плитами, двома найбільшими на планеті. Країна є сейсмічною та вулканічною гарячою точкою – адже ці дві плити рухаються в протилежних напрямках.

Також 14 січня на південно-західному японському острові Суваносе почав вивергатися вулкан на горі Отаке.

Теги: Ісландія землетрус вулкан

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