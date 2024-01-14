У Японії сталося виверження вулкана

Виверження вулкана в Японії розпочалося о 00:22 за місцевим часом

14 січня на південно-західному японському острові Суваносе почав вивергатися вулкан на горі Отаке. Про це пише Kyodo News.

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Японське метеорологічне агентство повідомило, що виверження вулкану в Японії розпочалося о 00:22 14 січня за місцевим часом, закликаючи альпіністів та інших вжити заходів, щоб захистити своє життя.

Виверження вулкана сталося на південно-західному острові Японії Суваносе фото: Kyodo News

Виверження сталося на горі Отаке на острові Суваносе префектури Кагосіма. Повідомлень про постраждалих не надходило.

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Метеорологічне агентство підвищило рівень попередження про вулканічну активність до трьох, що означає, що люди не повинні наближатися до кратера.

Агентство попередило про можливість викидання великих каменів у повітря в радіусі приблизно 2 кілометрів від кратера.

Суваносе – вулканічний острів. Найбільше відоме виверження було в 1813-1814 роках, під час якого потоки лави досягли західного узбережжя острова. Останнє виверження на вулканічному острові Суваносе відбулося у 2007 році.

Нагадаємо, 1 січня в Японії зафіксували понад 100 землетрусів, унаслідок чого загинули люди. Метеорологічне агентство Японії зафіксувало понад 100 землетрусів магнітудою від 2,9 до 7,6 балів на острові. Переважна більшість з них сталася в районі міста Ното в Ісікаві.

Як повідомлялося, в Японії кількість загиблих від потужного землетрусу, що сколихнув півострів Ното та прилеглі райони префектури Ісікава в центрі країни, зросла до щонайменше 24 людей.

До слова, 18 грудня, на півострові Рейк'янес на південному заході Ісландії після низки сильних землетрусів сталося виверження вулкана.