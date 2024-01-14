У Японії сталося виверження вулкана
Виверження вулкана в Японії розпочалося о 00:22 за місцевим часом
14 січня на південно-західному японському острові Суваносе почав вивергатися вулкан на горі Отаке. Про це пише Kyodo News.
Японське метеорологічне агентство повідомило, що виверження вулкану в Японії розпочалося о 00:22 14 січня за місцевим часом, закликаючи альпіністів та інших вжити заходів, щоб захистити своє життя.
Виверження сталося на горі Отаке на острові Суваносе префектури Кагосіма. Повідомлень про постраждалих не надходило.
Метеорологічне агентство підвищило рівень попередження про вулканічну активність до трьох, що означає, що люди не повинні наближатися до кратера.
Агентство попередило про можливість викидання великих каменів у повітря в радіусі приблизно 2 кілометрів від кратера.
Нагадаємо, 1 січня в Японії зафіксували понад 100 землетрусів, унаслідок чого загинули люди. Метеорологічне агентство Японії зафіксувало понад 100 землетрусів магнітудою від 2,9 до 7,6 балів на острові. Переважна більшість з них сталася в районі міста Ното в Ісікаві.
Як повідомлялося, в Японії кількість загиблих від потужного землетрусу, що сколихнув півострів Ното та прилеглі райони префектури Ісікава в центрі країни, зросла до щонайменше 24 людей.
До слова, 18 грудня, на півострові Рейк'янес на південному заході Ісландії після низки сильних землетрусів сталося виверження вулкана.
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