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У Японії сталося виверження вулкана

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Японії сталося виверження вулкана
Вулканічний острів Суваносе
фото з відкритих джерел

Виверження вулкана в Японії розпочалося о 00:22 за місцевим часом

14 січня на південно-західному японському острові Суваносе почав вивергатися вулкан на горі Отаке. Про це пише Kyodo News. 

Японське метеорологічне агентство повідомило, що виверження вулкану в Японії розпочалося о 00:22 14 січня за місцевим часом, закликаючи альпіністів та інших вжити заходів, щоб захистити своє життя.

Виверження вулкана сталося на південно-західному острові Японії Суваносе
Виверження вулкана сталося на південно-західному острові Японії Суваносе
фото: Kyodo News

Виверження сталося на горі Отаке на острові Суваносе префектури Кагосіма. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Метеорологічне агентство підвищило рівень попередження про вулканічну активність до трьох, що означає, що люди не повинні наближатися до кратера.

Агентство попередило про можливість викидання великих каменів у повітря в радіусі приблизно 2 кілометрів від кратера.

Суваносе – вулканічний острів. Найбільше відоме виверження було в 1813-1814 роках, під час якого потоки лави досягли західного узбережжя острова. Останнє виверження на вулканічному острові Суваносе відбулося у 2007 році.

Нагадаємо, 1 січня в Японії зафіксували понад 100 землетрусів, унаслідок чого загинули люди. Метеорологічне агентство Японії зафіксувало понад 100 землетрусів магнітудою від 2,9 до 7,6 балів на острові. Переважна більшість з них сталася в районі міста Ното в Ісікаві.

Як повідомлялося, в Японії кількість загиблих від потужного землетрусу, що сколихнув півострів Ното та прилеглі райони префектури Ісікава в центрі країни, зросла до щонайменше 24 людей.

До слова, 18 грудня, на півострові Рейк'янес на південному заході Ісландії після низки сильних землетрусів сталося виверження вулкана.

Теги: стихійні лиха Японія вулкан

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Соціум

У Японії сталося виверження вулкана
У Японії сталося виверження вулкана
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