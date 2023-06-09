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Ісландія зупиняє роботу посольства у Москві

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ісландія зупиняє роботу посольства у Москві
Ісландія вимагає від Росії обмежити діяльність свого посольства в Рейк'явік
фото з відкритих джерел

Рейк'явік вимагає аналогічного кроку від Росії

Міністерство закордонних справ Ісландії ухвалило рішення з 1 серпня призупинити роботу посольства Ісландії в Москві. Рейк'явік вимагає аналогічного кроку від Росії. Про це повідомляє пресслужба МЗС Ісландії.

МЗС Ісландії викликало російського посла, щоб повідомити йому про таке рішення.

Ісландія також вимагає від Росії обмежити діяльність свого посольства в Рейк'явіку відповідно до статті 11 Віденської конвенції про дипломатичні зносини і знизити рівень дипломатичного представництва.

«Це непросте рішення, оскільки Ісландія підтримує багаті відносини з народом Росії з моменту здобуття нами незалежності в 1944 році. Однак нинішня ситуація просто не дозволяє невеликій дипломатичній службі Ісландії мати посольство в Росії», - заявила міністр закордонних справ Тордіс Гільфадоттір.

Рішення про припинення діяльності посольства Ісландії в Москві не є розривом дипломатичних відносин. Щойно дозволять умови, Ісландія приділятиме пріоритетну увагу відновленню роботи посольства Ісландії в Москві.

Нагадаємо, парламент Ісландії ухвалив рішення щодо передачі Україні польового шпиталю. Прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір  наголосила, що Ісландія, як і раніше, віддана підтримці українського народу, і цей жест є «символом нашої незмінної солідарності».

До відома, у грудні 2022 року з Ісландії в Україну надійшла допомога – близько 12 тисяч одиниць різноманітного зимового одягу для військовослужбовців ЗСУ.

Теги: Ісландія посольство росія

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