Ісландія долучилась до двох коаліцій, що надають підтримку Україні

Ісландія оголосила про приєднання до ІТ-коаліції та коаліції з розмінування

Ісландія долучилася до двох коаліцій, які підтримують Україну. Зокрема, до коаліції з інформаційних технологій та коаліції з розмінування. Про це повідомляє пресслужба уряду Ісландії.

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Зокрема країна оголосила про додаткове фінансування в розмірі 340 тисяч євро через Комплексний пакет допомоги НАТО. Ці кошти призначені для закупівлі медичних матеріалів для України.

«Приєднавшись до коаліцій з інформаційних технологій і розмінування та надавши додаткове фінансування Комплексного пакету допомоги Україні, ми продовжуємо надавати нелетальну підтримку Україні в її боротьбі з несправедливим і незаконним вторгненням Росії», – заявив міністр закордонних справ Ісландії Б'ярні Бенедиктссон.

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Наразі до IT-коаліції офіційно приєдналися вісім країн: Естонія, Люксембург, Бельгія, Данія, Ісландія, Японія, Латвія, Литва. Велика Британія та Італія також оголосили про свій намір приєднатися.

Нагадаємо, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас оголосив про створення коаліції з розмінування для допомоги Києву.

Триває 669-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Збільшив кількість артилерійських обстрілів. Так, в операційній зоні ОСУВ Хортиця кількість ворожих артилерійських обстрілів складає понад 1000 на добу.