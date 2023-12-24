Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ісландія долучилась до двох коаліцій, що надають підтримку Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ісландія долучилась до двох коаліцій, що надають підтримку Україні
фото з відкритих джерел

Ісландія оголосила про приєднання до ІТ-коаліції та коаліції з розмінування

Ісландія долучилася до двох коаліцій, які підтримують Україну. Зокрема, до коаліції з інформаційних технологій та коаліції з розмінування. Про це повідомляє пресслужба уряду Ісландії.

Зокрема країна оголосила про додаткове фінансування в розмірі 340 тисяч євро через Комплексний пакет допомоги НАТО. Ці кошти призначені для закупівлі медичних матеріалів для України.

«Приєднавшись до коаліцій з інформаційних технологій і розмінування та надавши додаткове фінансування Комплексного пакету допомоги Україні, ми продовжуємо надавати нелетальну підтримку Україні в її боротьбі з несправедливим і незаконним вторгненням Росії», – заявив міністр закордонних справ Ісландії Б'ярні Бенедиктссон.

Наразі до IT-коаліції офіційно приєдналися вісім країн: Естонія, Люксембург, Бельгія, Данія, Ісландія, Японія, Латвія, Литва. Велика Британія та Італія також оголосили про свій намір приєднатися.

Нагадаємо, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас оголосив про створення коаліції з розмінування для допомоги Києву. 

Триває 669-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Збільшив кількість артилерійських обстрілів. Так, в операційній зоні ОСУВ Хортиця кількість ворожих артилерійських обстрілів складає понад 1000 на добу. 

Теги: Ісландія фінансування Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишній головком назвав декілька причин провальної мобілізації
Генерал Муженко розповів, що не так з мобілізацією в Україні
1 грудня, 13:08
Реформа Рахункової палати України. Як відреагували посли G7
Реформа Рахункової палати України. Як відреагували посли G7
8 грудня, 00:20
Чи надавати українцеві статус біженця у Казахстані вирішує спеціальна комісія
Отримання статусу біженця у Казахстані: що слід врахувати українцям
28 листопада, 11:48
У Бєлграді діють російські спецслужби
Дипломат назвав регіон, де Росія може розпалити нову війну
29 листопада, 06:45
Україні необхідно накопичувати ресурси, щоб атакувати росіян наступного року
Генерал назвав два головних завдання ЗСУ перед наступним роком
2 грудня, 17:33
Місячні втрати росіян можуть перевищувати цифру в 20 000 нових мобілізованих
Інститут вивчення війни підрахував втрати окупантів
8 грудня, 08:50
Заморожені активи країни-агресора будуть передані Україні
Передача заморожених активів РФ Україні: Financial Times оприлюднив шокуючу суму
12 грудня, 12:11
«Попри обстріли та відключення світла українці продовжували жити, працювати та допомагати один одному»
У Дніпрі пройде фотовиставка про найскладнішу зиму в історії Незалежної України
15 грудня, 18:58
РФ могла накопичити близько тисячі ракет
РФ накопичила різні типи ракет: Повітряні сили попередили про небезпеку
18 грудня, 11:43

Політика

Ісландія долучилась до двох коаліцій, що надають підтримку Україні
Ісландія долучилась до двох коаліцій, що надають підтримку Україні
Міністр оборони Британії озвучив загрозу від перемоги Путіна
Міністр оборони Британії озвучив загрозу від перемоги Путіна
Британія зробила обнадійливу заяву про допомогу Україні в наступному році
Британія зробила обнадійливу заяву про допомогу Україні в наступному році
Міністр оборони Італії закликав знайти політичний вихід з війни в Україні
Міністр оборони Італії закликав знайти політичний вихід з війни в Україні
Гарантії безпеки для України. Які країни ЄС ще не приєдналися до декларації
Гарантії безпеки для України. Які країни ЄС ще не приєдналися до декларації
Мер Лондона після критики таки підтримав пропозицію Кличка
Мер Лондона після критики таки підтримав пропозицію Кличка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Росіяни можуть піти на Київ: військовий приголомшив заявою
55K
Відмовився воювати, бо батько в окупації. Переселенець сідає в тюрму
32K
Поляк наїхав на українських далекобійників на кордоні (відео)
21K
Фаріон зібрала в Києві аншлаг (фото)
8820
Вибух у Львові, атака на Україну: головне за ніч
8527
Як святкувати Святвечір: прикмети, традиції та заборони

Новини

Хмарно, місцями сніг: прогноз погоди на 24 грудня
Сьогодні, 06:10
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Порошенко пояснив, чому важливо сформувати уряд національної єдності
Вчора, 19:14
Під Авдіївкою ЗСУ відбили 40 ворожих атак: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:02
Дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Вчора, 06:30
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua