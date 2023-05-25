Ісландія закупить нафтові вантажівки для української армії

Загальна вартість закупівлі автомобілів, адміністрування та доставки склала 400 тисяч євро

Ісландія придбає десять вантажівок для перевезення нафтопродуктів для української армії, щоб підтримати Україну у війні з Росією.

Про це заявив уряд країни, з посиланням на Euractiv.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«З початку вторгнення ми зосередилися на підтримці уряду України відповідно до їхніх побажань і потреб, а також наших можливостей. Ми не постачаємо українській армії зброю чи іншу військову техніку, однак ми можемо зробити свій внесок, надаючи вантажівки для перевезення нафтопродуктів, яких відчутно не вистачає, і бути швидкими, коли виникає така потреба», – заявила міністр закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір.

Як зазначається, дві вантажівки вже були доставлені в Україну минулого тижня, ще вісім передадуть найближчим часом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами уряду Ісландії, транспортування нафти є надзвичайно важливим для обороноздатності та мобільності української армії перед обличчям російських військ вторгнення.

Ісландія має давню політику не продавати зброю іншим країнам, також країна не має власних збройних сил. Вона утримує невелику берегову охорону в цілях оборони та безпеки, в першу чергу зосереджену на захисті своїх територіальних вод та проведенні пошуково-рятувальних операцій.

Нагадаємо, парламент Ісландії ухвалив рішення щодо передачі Україні польового шпиталю.