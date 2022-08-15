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В Іспанії зафіксували серію нападів із шприцами

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
В Іспанії зафіксували серію нападів із шприцами
В Іспанії знову почали колоти людей шприцами у громадських місцях
фото з відкритих джерел

Іспанські правоохоронці розглядають 60 скарг про уколи шприцами в громадських місцях

В іспанському місті Сан-Себастьян зафіксовано чотири можливі випадки уколів шприцами в перший день святкового тижня. Про це повідомляє Europa Press, яка посилається на джерела.

Святковий тиждень розпочався у суботу. Цієї ж ночі людей у ​​громадських місцях вкололи голкою для ін'єкцій. За даними джерела, один із постраждалих висунув звинувачення.

Раніше міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка поділився інформацією, що правоохоронці розглядають 60 скарг про уколи шприцами в громадських місцях.

Жертвами зловмисників із шприцами стали кілька дівчат під час фестивалю Сан-Фермін у Памплоні. Каталонська поліція розслідує цілу серію уколів у нічних клубах. Постраждали від шприців також відвідувачі музичного фестивалю у місті Сантандер та дискотек на Балеарських островах.

У Валенсії після уколів було госпіталізовано трьох дівчат.

В іспанській Малазі зафіксували 11 випадків уколів шприцами у громадських місцях. Зазначається, що шість скарг на такі уколи надійшло до Марбельї, дві – у столиці Малаги, а також ще три у Торремоліносі, Бенальмадені та у Фуенхіролі.

До слова, музичний Medusa Festival, який проводили на сході Іспанії, у автономній спільноті Валенсія, зупинили через трагедію, спричинену ураганом. 

Теги: Іспанія поліція

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