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В Іспанії ураган убив зруйнував сцену музичного фестивалю: є загиблі (відео)

Володимир Миленко
glavcom.ua
В Іспанії ураган убив зруйнував сцену музичного фестивалю: є загиблі (відео)
Сильний вітер забрав життя одного із відвідувачів фестивалю у Валенсії
фото: Twitter Fox3 Now

Близько 20 людей отримали травми, коли на них упала сцена

Музичний Medusa Festival, який проводили на сході Іспанії, у автономній спільноті Валенсія, зупинили через трагедію, спричинену ураганом. Про це повідомляє CNN.

Сильний порив вітру о 4:18 за місцевим часом звалив центральний вхід та основну сцену фестивалю. За попередніми даними, одна людина загинула, а ще 17 отримали травми різного ступеню тяжкості.

Розслідуванням інциденту зайнялися цивільна гвардія та воєнізована поліцейська частина.

Тим часом, у соцмережах та на сервісах відеохостингу з’явилися відеозаписи, зроблені у момент трагедії.

Через кілька годин організатори Medusa Festival оголосили про призупинення заходу – у зв’язку з несприятливими погодними умовами та для гарантування безпеки учасникам і відвідувачам фестивалю.

Нагадаємо, що у окупованому Мелітополі на півдні України сильний вітер зірвав дах будинку. Під завалами будівлі опинилися люди.

Додамо, що саме у Іспанії була зафіксована перша у Європі смерть від мавпячої віспи.

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Теги: смерть ураган Іспанія

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