В Іспанії спалахнув скандал навколо бодіпозитивної соціальної реклами

Жінок закликали не соромитись своїх форм та відвідувати пляжі

Фото для урядової соціальної реклами у Іспанії взяли без дозволу однієї з моделей, а також «зафотошопили» протез іншої моделі

Рекламна кампанія, розпочата урядом Іспанії, спричинила скандал через скарги моделей на те, що їхні фото були використані без дозволу. А зображення однієї з моделей було відредаговано: замість протеза їй домалювали ногу. Про це повідомляє ВВС.

Так, іспанське міністерство з питань рівних прав та Жіночий інститут запустили минулого тижня літню кампанію, щоб переконати жінок, стурбованих своєю зовнішністю, піти на пляж.

«Літо і наше також» – таким є гасло урядової кампанії над фото п'яти жінок різного віку та статури.

Проте схвальні відгуки про соціальну рекламу швидко перетворилися на критику.

Рекламна кампанія, розпочата урядом Іспанії, обернулася скандалом

Модель плюс-сайз із Лондона Найомі Ніколас-Вільямс розповіла, що для постера використали її фото з інстаграму, а дозволу ніхто не питав. На постері Найомі сидить у золотому бікіні, повернувши обличчя до глядача.

Модель розповіла, що про постер їй повідомив один з підписників після того, як рекламна кампанія стала широко відомою.

«Я була приголомшена, тому що такого раніше я не бачила. Це не стокове фото, це зображення, яке я публікувала у своєму інстаграмі. Це грубо і нечемно», – розповіла Найомі.

Після скарги з Найомі зв'язалися представники ілюстратора та пояснили, що використали її зображення тому, що в них не вистачило часу. Перед нею вибачились і запропонували компенсацію.

«Я розлючена, бо якби мене запитали від самого початку і я сама ухвалювала б рішення, то, ймовірно, погодилася б», – пояснила модель.

Також про використання зображення без дозволу поскаржилася інша британська модель Сіан Грін-Лорд. Дизайнери відредагували її фото, «домалювавши» їй ногу замість протеза.

Сіан Грін-Лорд розповіла, що дізналася про постер від друзів. Зображення моделі є в лівому нижньому кутку плаката.

Вона написала в інстаграмі, що її «трясло від люті», коли вона побачила, що фото змінено. Як з'ясувалося, їй не лише «повернули» ампутовану ногу, але й додали неголені пахви та змінили купальник.

«Я навіть не знаю, як пояснити той масштаб гніву, який я зараз відчуваю, – розповіла вона. – Одна річ – використовувати моє зображення без дозволу. Але є й інше: вони відредагували моє тіло».

На сторінці проєкту Arte Mapache, що відповідав за створення постера, вже оприлюднено вибачення через використання фото без дозволу та запропонували компенсувати шкоду. Проте нині сайт Arte Mapache видалено, а доступ на сторінки проєкту у фейсбуку та інстаграмі є обмеженим. В іспанському уряді поки що не коментували скандал.

Водночас у заяві Іспанського жіночого інституту йдеться про те, що кампанія стала відповіддю на «фетфобію, ненависть та критику ненормативних тіл (особливо жіночих), які є найпоширеніними в літній час».

Нагадаємо, раніше виник скандал навколо рекламного білборда у Києві. У центральній частині столиці рекламний щит із надписом «Хто не паше, той москаль». Замовником реклами, згідно з написом, виступає Міністерство економіки України.