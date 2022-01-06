В Іспанії жінка померла після процедури ліпосакції

Під час ліпосакції у приватній клініці медики пошкодили внутрішні органи пацієнтки

В Іспанії померла 39-річна Сара Гомес після того, як зробила ліпосакцію. У жінки залишилися донька та маленький син. Про це пише Olive Press.

2 грудня Сарі проводили ліпосакцію у приватній клініці. Операція обійшлася жінці у €5700.

Під час операції лікарі пошкодили внутрішні органи Сари. Того ж дня вона потрапила до клініки у тяжкому стані та провела там 29 днів. На жаль, лікарям не вдалося її врятувати.

Спершу медики заявили сім'ї Сари, що процедура пройшла добре, проте вона втратила багато рідини та крові. Жінка перебувала у гіповолемічному шоці. Він був викликаний різким зменшенням об'єму крові внаслідок швидкої втрати води та електролітів.

Ліпосакція призвела до пошкодження у Сари печінки, товстої кишки, дванадцятипалої кишки та кишківника. Адвокат сім'ї Гомес вже звинуватив лікарів клініки у недбалості та звернувся до суду.

Нагадаємо, у лютому 2017 року операція ліпосакції, яка закінчилася смертю пацієнтки, була проведена в приватній клініці косметичної хірургії, розташованій у Печерському районі міста Києва.