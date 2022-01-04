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    У США жінка народила двійню з різницею у 15 хвилин, але у різні роки (фото)

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    Такі випадки трапляються &laquo;раз на два мільйони&raquo; - У США жінка народила двійню з різницею у 15 хвилин, але у різні роки (фото)

    Такі випадки трапляються «раз на два мільйони»

    фото: Natividad medical center

    Хлопчик народився в 2021 році, а дівчинка – в 2022 році

    Американка Фатима Мадрігал народила двійню з різницею в 15 хвилин. Цікаво те, що хлопчик народився в 2021 році, а дівчинка – в 2022 році. Про це пише Рeople.

    У новорічну ніч родина Фатіми Мадрігал та Роберта Трухільо з Грінфілда вітали на світ сина та доньку. Перша дитина народилася о 23:45 31 грудня 2021 року, а друга – о 00:01 1 січня 2022 року.

    Батьки назвали близнюків Альфредо та Айлін. Хлопчик народився вагою 2,7 кг, а дівчинка – 2,6 кг.

    «Для мене це божевілля, що вони близнюки та мають різні дні народження. Я була здивована та щаслива, що двійня прибула опівночі», – розповіла Фатіма.

    01001153-9313.

    Лікарі, які приймали пологи, заявили, що для них вони стали одними з тих, що найбільше запам'ятовуються в кар'єрі.

    «Було дуже приємно допомогти цим малюкам благополучно дістатися 2021 та 2022 років. Чудовий спосіб розпочати Новий рік», – сказала доктор Ана Абріл Аріас.

    У пологовому центрі кажуть, що такі випадки трапляються «раз на два мільйони».

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    Теги: США жінка батьки пологи
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    У США жінка народила двійню з різницею у 15 хвилин, але у різні роки (фото)