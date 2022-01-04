В Іспанії виявлені перші випадки «флурони»

Поєднання грипу та коронавірусу зафіксували медики

Департамент охорони здоров'я Каталонії повідомив про перші в Іспанії випадки захворювання «флурона». В результаті захворювання пацієнти одночасно заражаються коронавірусом і грипом. Про це повідомляє Euro Weekly News.

За даними Міністерства охорони здоров'я, випадки захворювання носять «легкий» характер.

«Флурона» (поєднання слів «грип» (flue англійською – ред.) і «корона»), вперше була виявлена в Ізраїлі у вагітної жінки, яка була заражена обома вірусами одночасно. Всі її симптоми були легкими.

«Флурона» не є новим штамом коронавірусу, як «Омікрон» і «Дельта». Хоча досі не було відомо таких випадків інфекції, коли у пацієнтів був або один вірус, або інший.

Поки немає достатніх даних, щоб передбачити, чи може це бути більш небезпечним для пацієнтів, однак експерти попередили, що два віруси можуть посилити симптоми.

Нагадаємо, іспанці знову будуть носити маски на вулицях через штам «Омікрон».

У кінці листопада «Омікрон»-штам коронавірусу вперше виявили в Іспанії.

Читайте також: