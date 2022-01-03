Резонансне вбивство в новорічну ніч на Миколаївщині: нові подробиці

За даними поліції, жінці, що завдала знайомому несумісного з життям ножового поранення, нічого не загрожувало

В ніч вбивства 25-річного чоловіка у сільському клубі на Миколаївщині, він разом зі своєю майбутньою вбивцею розпивав спиртні напої, поки між ними не виникла сварка. Про це у Facebook повідомляє пресслужба поліції Миколаєвської області.

За словами свідка, який є працівником місцевого будинку культури, він втрутився у конфлікт між чоловіком та жінкою. Остання на той момент вже забрала у кривдника ніж. Коли працівник клубу притиснув чоловіка до паркану, щоб втихомирити його, жінка завдала жертві ножового поранення, яке згодом виявилося несумісним із життям.

Раніше пресслужба поліції Миколаївської області вже повідомляла про подію. Тоді зазначалося, що місцевий мешканець чіплявся до жінки і, навіть, дістав ніж, щоб змусити її відповісти взаємністю. Також повідомлялося, що, попри вищевказані обставини, за фактом вбивства поліція проводить розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 115 ККУ «Умисне вбивство».

Це неабияк обурило користувачів соціальних мереж, які звинувачували правоохоронців у намаганні несправедливо притягти до відповідальності за вбивство жінку, що насправді захищалася. Поліціантам довелося доповнювати допис, вносячи уточнення та пояснюючи ситуацію.

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