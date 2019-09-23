ЗМІ: Путін планує ратифікувати Паризьку кліматичну угоду



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За інформацією ЗМІ, ратифікація в обхід Держдуми не дозволить оскаржити позицію Кремля депутатам

Ратифікація може збігтися з самітом Генасамблеї ООН з питань зміни клімату

Президент Росії Володимир Путін через три з половиною роки вирішив ратифікувати Паризьку кліматичну угоду від 2015 року.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Як стверджують співрозмовники агентства, угоду буде затверджено розпорядженням уряду, а не шляхом прийняття відповідного закону в парламенті.

На їхню думку, ратифікація в обхід Держдуми не дозволить оскаржити позицію Кремля депутатам, які підтримують супротивників угоди в тому числі у сфері енергетики і металургії.

Джерела ЗМІ додали, що ратифікація може збігтися з самітом Генасамблеї ООН з питань зміни клімату, який пройде в понеділок, 23 вересня, в Нью-Йорку.

Як відомо, 21 вересня у штаб-квартирі ООН почався Молодіжний кліматичний саміт.

До слова, президент США Дональд Трамп відмовився взяти участь в саміті ООН, присвяченому зміні клімату.

Нагадаємо, 20 вересня, у світі відбулися масштабні акції на захист клімату. Цей день має стати початком міжнародного тижня страйків. Кілька сотень тисяч учасників у 160 країнах світу у п’ятницю вийшли на вулиці на захист клімату та довкілля.