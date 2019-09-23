  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    ЗМІ: Путін планує ратифікувати Паризьку кліматичну угоду

    • Розсилка
    <p>За інформацією ЗМІ, ратифікація в&nbsp;обхід Держдуми не&nbsp;дозволить оскаржити позицію Кремля депутатам</p> - ЗМІ: Путін планує ратифікувати Паризьку кліматичну угоду

    За інформацією ЗМІ, ратифікація в обхід Держдуми не дозволить оскаржити позицію Кремля депутатам

    Ратифікація може збігтися з самітом Генасамблеї ООН з питань зміни клімату

    Президент Росії Володимир Путін через три з половиною роки вирішив ратифікувати Паризьку кліматичну угоду від 2015 року.

    Про це пише Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

    Як стверджують співрозмовники агентства, угоду буде затверджено розпорядженням уряду, а не шляхом прийняття відповідного закону в парламенті.

    На їхню думку, ратифікація в обхід Держдуми не дозволить оскаржити позицію Кремля депутатам, які підтримують супротивників угоди в тому числі у сфері енергетики і металургії.

    Джерела ЗМІ додали, що ратифікація може збігтися з самітом Генасамблеї ООН з питань зміни клімату, який пройде в понеділок, 23 вересня, в Нью-Йорку.

    Як відомо, 21 вересня у штаб-квартирі ООН почався Молодіжний кліматичний саміт.

    До слова, президент США Дональд Трамп відмовився взяти участь в саміті ООН, присвяченому зміні клімату.

    Нагадаємо, 20 вересня, у світі відбулися масштабні акції на захист клімату. Цей день має стати початком міжнародного тижня страйків. Кілька сотень тисяч учасників у 160 країнах світу у п’ятницю вийшли на вулиці на захист клімату та довкілля.

    екологія клімат ООН саміт Путін Державна Дума Паризька угода президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ