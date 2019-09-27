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    У світі

    У Новій Зеландії тисячі жителів вийшли на кліматичний страйк

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    Понад 40 міст у всій країні провели марші за участю 260 підприємств, включаючи більшість вищих навчальних закладів країни - У Новій Зеландії тисячі жителів вийшли на кліматичний страйк
    Понад 40 міст у всій країні провели марші за участю 260 підприємств, включаючи більшість вищих навчальних закладів країни

    Страйк у Новій Зеландії було проведено на тиждень пізніше, ніж в інших частинах світу, оскільки новозеландські старшокласники здавали іспити

    У Новій Зеландії десятки тисяч дітей і дорослих вийшли на мітинг за захист клімату.

    Про це повідомляє The Guardian.

    «Десятки тисяч дітей і дорослих у Новій Зеландії припинили роботу і навчання у п'ятницю, щоб взяти участь у третьому за ліком кліматичному страйку у країні», - йдеться в повідомленні.

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    Страйк у Новій Зеландії було проведено на тиждень пізніше, ніж в інших частинах світу, оскільки новозеландські старшокласники здавали іспити минулої п'ятниці.

    Понад 40 міст у всій країні провели марші за участю 260 підприємств, включаючи більшість вищих навчальних закладів країни.

    Крім того до парламенту Нової Зеландії було доставлено відкритого листа, підписаного 11 тисячами громадян країни, в якому міститься заклик до уряду оголосити надзвичайну кліматичну ситуацію.

    Нагадаємо, минулої п'ятниці, 20 вересня, у більш ніж сотні країнах світу пройшли протестні акції на захист клімату, що рік тому почала 16-річна активістка Грета Тунберг, яка удостоєна вищої нагороди від правозахисної організації Amnesty International 2019.

    Як повідомлялося, українка виступила на Молодіжному кліматичному саміті ООН.

    21 вересня у штаб-квартирі ООН почався Молодіжний кліматичний саміт.

    До слова, президент США Дональд Трамп відмовився взяти участь в саміті ООН, присвяченому зміні клімату.

    Глобальний страйк охопив 20 вересня майже 150 країн, зокрема й Україну. Це був наймасштабніший в історії протест проти політики урядів, яка призводить до кліматичної кризи, та за впровадження екологічної та тривкої економіки.

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