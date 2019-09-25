Школярка-екоактивістка Грета Тунберг - Жанна д’Арк нашого часу?

Грета Тунберг

Історія з Гретою Тунберг демонструє, що психологія людей за декілька століть майже не змінилася

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Как известно, все новое - это хорошо забытое старое. В Средние века самые разные люди неожиданно бросали отчий дом и начинали странствовать, проповедуя близкий конец света, обличая «слепых», погрязших в грехе обывателей. Часто так поступали женщины, иногда подростки.

Именно этим сейчас и занимается Грета Тунберг: «Последние времена настали, страшный суд, то есть глобальной потепление надвигается! А вы, взрослые, погрязли в грехе и корысти, не ведаете, что творите!». В средневековой Европе примерно такие же проповеди пользовались большим успехом. Сильные мира сего терпели суровую критику проповедников и всячески перед ними заискивали. Нечто подобное происходит сейчас и с Гретой.

Я недостаточно компетентен в вопросах климатологии, чтобы всерьез обсуждать угрозу глобального потепления. Очевидно, что не самая ученая девочка Грета также не может компетентно анализировать эту сложную проблему. Для нее, большинства ее сторонников и противников, как и для средневековых проповедников и их аудитории, это прежде всего вопрос веры. Она истово верит в глобальное потепление и его катастрофические последствия. А ее противники также истово в него не верят. Вся эта история демонстрирует, как мало изменилась психология людей за столетия.

Я далек от того, чтобы осуждать Грету. Ведь отнюдь не все бродячие проповедники оказывались пустыми кликушами и бездельниками. Была уже в истории одна больная девочка, обращавшаяся с алармистскими, обличительными проповедями к взрослым. Звали ее Жа́нна д’Арк.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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