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    Думки вголос

    Школярка-екоактивістка Грета Тунберг - Жанна д’Арк нашого часу?

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Грета Тунберг - Школярка-екоактивістка Грета Тунберг - Жанна д’Арк нашого часу?
    Грета Тунберг

    Історія з Гретою Тунберг демонструє, що психологія людей за декілька століть майже не змінилася

    Мовою оригіналу

    Как известно, все новое - это хорошо забытое старое. В Средние века самые разные люди неожиданно бросали отчий дом и начинали странствовать, проповедуя близкий конец света, обличая «слепых», погрязших в грехе обывателей. Часто так поступали женщины, иногда подростки.

    Именно этим сейчас и занимается Грета Тунберг: «Последние времена настали, страшный суд, то есть глобальной потепление надвигается! А вы, взрослые, погрязли в грехе и корысти, не ведаете, что творите!». В средневековой Европе примерно такие же проповеди пользовались большим успехом. Сильные мира сего терпели суровую критику проповедников и всячески перед ними заискивали. Нечто подобное происходит сейчас и с Гретой.

    Я недостаточно компетентен в вопросах климатологии, чтобы всерьез обсуждать угрозу глобального потепления. Очевидно, что не самая ученая девочка Грета также не может компетентно анализировать эту сложную проблему. Для нее, большинства ее сторонников и противников, как и для средневековых проповедников и их аудитории, это прежде всего вопрос веры. Она истово верит в глобальное потепление и его катастрофические последствия. А ее противники также истово в него не верят. Вся эта история демонстрирует, как мало изменилась психология людей за столетия.

    Я далек от того, чтобы осуждать Грету. Ведь отнюдь не все бродячие проповедники оказывались пустыми кликушами и бездельниками. Была уже в истории одна больная девочка, обращавшаяся с алармистскими, обличительными проповедями к взрослым. Звали ее Жа́нна д’Арк.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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