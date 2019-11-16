В Італії оголосили збір коштів для постраждалої від повені Венеції



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У Венеції через повінь оголошено надзвичайний стан

Кожен охочий може пожертвувати 2 євро на ліквідацію наслідків лиха, відправивши sms-повідомлення

Влада Італії закликала небайдужих надати допомогу і підтримку Венеції, яка постраждала від повені.

У п'ятницю, 15 листопада, на сайті мерії міста було відкрито рахунок для пожертвувань.

Крім того, кожен охочий може пожертвувати 2 євро на ліквідацію наслідків лиха, відправивши sms-повідомлення. З ініціативи Мінкульту Італії до акції приєдналися всі оператори стільникового зв'язку.

Окремі організації та установи закликали добровольців надати допомогу тому чи іншому музею, бібліотеці, школі, церкві.

Представники готельного бізнесу закликають туристів не відмовлятися від поїздок до Венеції, незважаючи на складнощі через «високу воду».

На сьогодні від запланованої раніше подорожі відмовилися близько третини туристів.

Раніше італійський уряд оголосив запровадження надзвичайного стану у потерпілих від повені районах провінції Венето, зокрема у Венеції.

15 листопада внаслідок нової повені у Венеції закрили центральну площу Святого Марка.

Перед цим міськрада Венеції закликала уряд Італії оголосити надзвичайний стан у місті через руйнівну повінь. Рівень води в італійському місті склав 1,87 метра, що є рекордним показником з 1966 року.