Найбільша катастрофа за останні півстоліття: затоплено понад 80% острівної частини Венеції (фото, відео)
Рівень води досягав 1,87 метра, коли в місті пролунала сигналізація про повінь
Венеція потерпає внаслідок найвищого припливу за понад 50 років. Рівень води досягав 1,87 метра, коли в місті пролунала сигналізація про повінь, повідомляє The Guardian.
«Зараз ми стикаємося з надзвичайно високим припливом. Всі мобілізовані, щоб впоратися з надзвичайними ситуаціями», – заявив у Twitter мер Венеції Луїджі Брюгнаро.
Лише один раз, відколи почалися записи 1923 року, вода піднімалася вище, досягнувши 1,94 метра 1966 року.
Деякі туристи падали у воду зі спеціальних дерев’яних платформ, встановлених для пересування.
Під воду майже пішли відоме графіті Бенксі та бутик Celine.
Висока вода особливо впливає на площу Святого Марка, оскільки вона розташована в одній з найнижчих частин міста. Там рівень води досяг майже 185 см, затоплені музеї, ресторани та бібліотека.
Берегова охорона застосувала додаткові човни для використання у швидкій допомозі.