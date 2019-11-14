Найбільша катастрофа за останні півстоліття: затоплено понад 80% острівної частини Венеції (фото, відео)



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На площі Святого Марка рівень води досяг майже 185 см, затоплені музеї, ресторани та бібліотека

Рівень води досягав 1,87 метра, коли в місті пролунала сигналізація про повінь

Венеція потерпає внаслідок найвищого припливу за понад 50 років. Рівень води досягав 1,87 метра, коли в місті пролунала сигналізація про повінь, повідомляє The Guardian.

«Зараз ми стикаємося з надзвичайно високим припливом. Всі мобілізовані, щоб впоратися з надзвичайними ситуаціями», – заявив у Twitter мер Венеції Луїджі Брюгнаро.

Лише один раз, відколи почалися записи 1923 року, вода піднімалася вище, досягнувши 1,94 метра 1966 року.

Деякі туристи падали у воду зі спеціальних дерев’яних платформ, встановлених для пересування.

Під воду майже пішли відоме графіті Бенксі та бутик Celine.

Висока вода особливо впливає на площу Святого Марка, оскільки вона розташована в одній з найнижчих частин міста. Там рівень води досяг майже 185 см, затоплені музеї, ресторани та бібліотека.

Берегова охорона застосувала додаткові човни для використання у швидкій допомозі.