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    Найбільша катастрофа за останні півстоліття: затоплено понад 80% острівної частини Венеції (фото, відео)

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    <span>На площі Святого Марка рівень води досяг майже 185 см, затоплені музеї, ресторани та бібліотека</span> - Найбільша катастрофа за останні півстоліття: затоплено понад 80% острівної частини Венеції (фото, відео)
    На площі Святого Марка рівень води досяг майже 185 см, затоплені музеї, ресторани та бібліотека

    Рівень води досягав 1,87 метра, коли в місті пролунала сигналізація про повінь

    Венеція потерпає внаслідок найвищого припливу за понад 50 років. Рівень води досягав 1,87 метра, коли в місті пролунала сигналізація про повінь, повідомляє The Guardian.

    «Зараз ми стикаємося з надзвичайно високим припливом. Всі мобілізовані, щоб впоратися з надзвичайними ситуаціями», – заявив у Twitter мер Венеції Луїджі Брюгнаро.

    Лише один раз, відколи почалися записи 1923 року, вода піднімалася вище, досягнувши 1,94 метра 1966 року.

    Деякі туристи падали у воду зі спеціальних дерев’яних платформ, встановлених для пересування.

    Під воду майже пішли відоме графіті Бенксі та бутик Celine. 

    Висока вода особливо впливає на площу Святого Марка, оскільки вона розташована в одній з найнижчих частин міста. Там рівень води досяг майже 185 см, затоплені музеї, ресторани та бібліотека.

    Берегова охорона застосувала додаткові човни для використання у швидкій допомозі.

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