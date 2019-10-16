В Італії туристам забороняють користуватися картами Google



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Мандрівники, які відпочивають на Сардинії, виконуючи вказівки віртуальних карт Google, потрапляють на непрохідні дороги і не можуть самостійно повернутися на маршрут

Протягом 2019 року рятувальні служби 144 рази рятували туристів, які загубилися на гірських дорогах, користуючись картами Google - мер містечка Бауней

В Італії у містечку Бауней на Сардинії мер Сальваторе Корріас розпорядився встановити щити, на яких написано, що туристам не варто користуватися картами Google.

Так італійці вирішили рятувати туристів, повідомляє EAD.

Зазначається, що очільник міста пояснив журналістам, що протягом 2019 року рятувальні служби 144 рази рятували туристів, які загубилися на гірських дорогах, користуючись картами Google.

«Справа в тому, що мандрівники, які відпочивають на Сардинії, виконуючи вказівки віртуальних карт Google, потрапляють на непрохідні дороги і не можуть самостійно повернутися на маршрут. В результаті туристи викликають місцеву рятувальну службу, використовуючи універсальний «телефон порятунку». Для влади містечка, в якому проживає всього близько 3,8 тис. людей, таке навантаження на міський бюджет досить відчутне», - зазначив мер.

Сальваторе Корріас зазначив, що люди не звикли до неасфальтованих доріг у цьому районі і покладаються на Google Maps. «Через деякий час вони розуміють, що заблукали і ми змушені їх рятувати. У нас багато таких випадків. На жаль, онлайн-карти не ведуть людей туди, куди б вони хотіли б. Це стало справжньою проблемою. Ми не можемо заборонити використовувати конкретно цей додаток, тому попереджаємо іноземців: не використовуйте карти Google, тому що опинитеся в глушині», - говорить Корріас.

Представник Google в Італії прокоментував заяву Корріаса ЗМІ, зазначивши, що знають про проблему і вже тестують удосконалений додаток Google Maps.

«Ми знаємо про проблеми на Сардинії. В даний час ми тестуємо рішення, що дозволять нам краще попереджати водіїв про цю дорогу», - розповіли у Google.