Google створив кладовище з пам’ятниками



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Інсталяцію зробили до Гелловіну

Так пошуковий гігант відзначив свої закриті проекти

Працівники та відвідувачі головного кампусу Google в Сієтлі побачили незвичну річ біля приміщення компанії.

Це кладовище з огорожею та надгробками. Так пошуковий гігант відзначив свої закриті проекти, яких реально вистачає на ціле кладовище. Інсталяцію зробили до Гелловіну.

Співробітниця Google Дана Фрайд опублікувала у своєму Твіттері фотографію цього кладовища сервісів Google. Знімок вона підписала: «Не певна, чи страшно, чи просто сумно».

На імпровізованому кладовищі в холі є надгробки для таких сервісів, як Picasa, Google Buzz, Orkut, Google Wave, Reader, Google+. І це лише невелика колекція усіх сервісів, які «вбив» Google.

Загальна кількість закритих пошуковим гігантом проектів сягає 180 штук: 16 додатків, 151 онлайновий сервіс та 13 апаратних гаджетів. Ця кількість продовжить зростати: до кінця 2019-го закриють Hangouts on Air, Google Correlate, Google Translator Toolkit, Google Fusion Tables, Google Bulletin.

На 2020-й заплановане закриття щонайменше ще трьох проектів: Google Hangouts, Hire by Google, Fabric.