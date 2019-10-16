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    Технології

    Смартфон зі штучним інтелектом представили у Google

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    У смартфонах встановлено чип Soli, завдяки якому пристрій є більш захищеним та має змогу швидко розпізнавати обличчя - Смартфон зі штучним інтелектом представили у Google
    У смартфонах встановлено чип Soli, завдяки якому пристрій є більш захищеним та має змогу швидко розпізнавати обличчя

    CNN інформує, що розроблено дві моделі Pixel 4: стандартна та в розмірі X

    Компанія Google представила смартфон нового покоління Pixel 4.

    Про це повідомляє CNN.

    «Компанія (Google — ред.) представила смартфон нового покоління Pixel 4 на великій презентації власних продуктів у Нью-Йорку у вівторок», - йдеться у повідомленні.

    CNN інформує, що розроблено дві моделі Pixel 4: стандартна та в розмірі X.

    У смартфонах встановлено чип Soli, завдяки якому пристрій є більш захищеним та має змогу швидко розпізнавати обличчя.

    Зазначається, що Pixel 4 також має додаток, який використовує штучний інтелект для переведення голосу людини або аудіоматеріалів у текст у реальному часі.

    Стартова ціна смартфона становить $799 США, а його поставки почнуться з 24 жовтня.

    Як повідомлялося, компанія Google працює над розробкою власного смартфона з підтримкою 5G на основі моделі смартфона Pixel 4.

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