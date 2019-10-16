Смартфон зі штучним інтелектом представили у Google
CNN інформує, що розроблено дві моделі Pixel 4: стандартна та в розмірі X
Компанія Google представила смартфон нового покоління Pixel 4.
Про це повідомляє CNN.
«Компанія (Google — ред.) представила смартфон нового покоління Pixel 4 на великій презентації власних продуктів у Нью-Йорку у вівторок», - йдеться у повідомленні.
CNN інформує, що розроблено дві моделі Pixel 4: стандартна та в розмірі X.
У смартфонах встановлено чип Soli, завдяки якому пристрій є більш захищеним та має змогу швидко розпізнавати обличчя.
Зазначається, що Pixel 4 також має додаток, який використовує штучний інтелект для переведення голосу людини або аудіоматеріалів у текст у реальному часі.
Стартова ціна смартфона становить $799 США, а його поставки почнуться з 24 жовтня.
It’s finally here. #pixel4 - a phone made the Google way. #madebygoogle pic.twitter.com/H2kAXQSrFj— Made by Google (@madebygoogle) 15 октября 2019 г.
Як повідомлялося, компанія Google працює над розробкою власного смартфона з підтримкою 5G на основі моделі смартфона Pixel 4.