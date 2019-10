Смартфон зі штучним інтелектом представили у Google

CNN інформує, що розроблено дві моделі Pixel 4: стандартна та в розмірі X

Компанія Google представила смартфон нового покоління Pixel 4.

Про це повідомляє CNN.

«Компанія (Google — ред.) представила смартфон нового покоління Pixel 4 на великій презентації власних продуктів у Нью-Йорку у вівторок», - йдеться у повідомленні.

CNN інформує, що розроблено дві моделі Pixel 4: стандартна та в розмірі X.

У смартфонах встановлено чип Soli, завдяки якому пристрій є більш захищеним та має змогу швидко розпізнавати обличчя.

Зазначається, що Pixel 4 також має додаток, який використовує штучний інтелект для переведення голосу людини або аудіоматеріалів у текст у реальному часі.

Стартова ціна смартфона становить $799 США, а його поставки почнуться з 24 жовтня.

It’s finally here. #pixel4 - a phone made the Google way. #madebygoogle pic.twitter.com/H2kAXQSrFj