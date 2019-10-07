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    Технології

    Google виявив вразливість безпеки в телефонах Huawei, Samsung і Xiaomi

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    У зоні ризику&nbsp;телефони під управлінням Android 8.x і пізніші версії - Google виявив вразливість безпеки в телефонах Huawei, Samsung і Xiaomi
    У зоні ризику телефони під управлінням Android 8.x і пізніші версії

    Вразливість в коді ядра дозволяє зловмисникам отримувати доступ до пристроїв

    Компанія Google виявила проблеми безпеки у деяких телефонах компаній Huawei, Samsung і Xiaomi.

    Про це повідомляє ZDNet

    Зазначається, що Google виявила вразливість у коді ядра операційної системи Android в телефонах компаній Huawei, Samsung і Xiaomi, яка дозволяє отримувати без дозволу користувача доступ до пристроїв.

    Експерти компанії вважають, що вразливість зачіпає такі моделі телефонів на Android: Pixel 2, Huawei P20, Xiaomi Redmi 5A, Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi A1, Oppo А3, Moto Z3, Oreo LG, Samsung S7, S8, S9.

    Йдеться про телефони під управлінням Android 8.x і пізніші версії.

    До слова, 30 вересня у Казахстані 14-річна дівчинка померла через смартфон у ліжку.

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