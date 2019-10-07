Google виявив вразливість безпеки в телефонах Huawei, Samsung і Xiaomi



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У зоні ризику телефони під управлінням Android 8.x і пізніші версії

Вразливість в коді ядра дозволяє зловмисникам отримувати доступ до пристроїв

Компанія Google виявила проблеми безпеки у деяких телефонах компаній Huawei, Samsung і Xiaomi.

Про це повідомляє ZDNet.

Зазначається, що Google виявила вразливість у коді ядра операційної системи Android в телефонах компаній Huawei, Samsung і Xiaomi, яка дозволяє отримувати без дозволу користувача доступ до пристроїв.

Експерти компанії вважають, що вразливість зачіпає такі моделі телефонів на Android: Pixel 2, Huawei P20, Xiaomi Redmi 5A, Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi A1, Oppo А3, Moto Z3, Oreo LG, Samsung S7, S8, S9.

Йдеться про телефони під управлінням Android 8.x і пізніші версії.

До слова, 30 вересня у Казахстані 14-річна дівчинка померла через смартфон у ліжку.