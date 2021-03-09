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    В Італії зафіксували вже понад 100 тисяч смертей від Covid-19

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    В Італії зафіксували вже понад 100 тисяч смертей від Covid-19

    Від початку пандемії в Італії зареєстровано 3 081 368 випадків інфікування коронавірусом

    Кількість померлих унаслідок інфікування коронавірусом в Італії перевищила 100 тисяч осіб.

    Про це повідомляє ANSA.

    За даними МОЗ Італії, за останню добу від коронавірусу померли 345 жителів країни. Загалом від початку пандемії кількість померлих від Covid-19 італійців сягнула 100 103.

    Агентство нагадує, що першим італійцем, який помер від коронавірусу більше року тому був 78-річний Антоніо Тревісан з регіону Венето.

    Від початку пандемії в Італії зареєстровано 3 081 368 випадків інфікування коронавірусом, у тому числі 13 902 - за останні 24 години.

    До слова, Італія заблокувала поставку вакцини від коронавірусу Astrazeneca в Австралію, скориставшись нещодавно прийнятими новими правилами ЄС.

    Цей крок був зроблений після того, як прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі закликав під час саміту ЄС минулого тижня бути більш жорсткими щодо компаній, які не дотримуються своїх зобов'язань з постачання вакцини.

    Офіційні особи в Брюсселі і Римі підтвердили новину про заборону на експорт до Австралії 250 тисяч доз препарату.

    Теги: ЄС експорт Італія
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