В Італії зафіксували вже понад 100 тисяч смертей від Covid-19

Від початку пандемії в Італії зареєстровано 3 081 368 випадків інфікування коронавірусом

Кількість померлих унаслідок інфікування коронавірусом в Італії перевищила 100 тисяч осіб.

Про це повідомляє ANSA.

За даними МОЗ Італії, за останню добу від коронавірусу померли 345 жителів країни. Загалом від початку пандемії кількість померлих від Covid-19 італійців сягнула 100 103.

Агентство нагадує, що першим італійцем, який помер від коронавірусу більше року тому був 78-річний Антоніо Тревісан з регіону Венето.

Від початку пандемії в Італії зареєстровано 3 081 368 випадків інфікування коронавірусом, у тому числі 13 902 - за останні 24 години.

До слова, Італія заблокувала поставку вакцини від коронавірусу Astrazeneca в Австралію, скориставшись нещодавно прийнятими новими правилами ЄС.

Цей крок був зроблений після того, як прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі закликав під час саміту ЄС минулого тижня бути більш жорсткими щодо компаній, які не дотримуються своїх зобов'язань з постачання вакцини.

Офіційні особи в Брюсселі і Римі підтвердили новину про заборону на експорт до Австралії 250 тисяч доз препарату.