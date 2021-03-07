Наприкінці березня Білорусь проведе спільні військові навчання з Росією

З території Російської Федерації на полігон під Мінськом прибудуть десантники

Росія та Білорусь у березні проведуть спільні тактичні навчання російських повітряно-десантних військ і білоруських сил спеціальних операцій, повідомляється на сайті Міноборони РФ. Навчання пройдуть на полігоні «Полівно» в Ульяновської області і полігоні «Осиповичський» в Мінській області.

На російському полігоні навчання планується провести з 9 по 20 березня, на білоруському – з 15 по 27 березня. У навчаннях в Ульяновській області візьмуть участь 400 військовослужбовців і близько 100 одиниць бойової та спеціальної техніки від російської сторони, понад 80 військовослужбовців – від білоруської. У Мінській області в навчаннях візьмуть участь близько 90 військовослужбовців від Росії, а також понад 400 чоловік особового складу та близько 100 одиниць бойової техніки – від Білорусі.

Напередодні міністри оборони Росії і Білорусі Сергій Шойгу і Віктор Хренін домовилися про створення трьох центрів спільної підготовки військових. За підсумками обговорення планів співпраці на 2021 рік Міноборони РФ повідомило, що глави військових відомств домовилися про створення двох центрів на території Росії і одного – на території Білорусії.

Нагадаємо, народний депутат з фракції «ЄС» Володимир Ар’єв з трибуни Верховної Ради закликав негайно створити парламентську тимчасову слідчу комісію з розслідування зриву спецоперації з затримання найманців російської приватної військової компанії «Вагнера», що брали участь у злочинах на Донбасі. Бойовики були затримані минулого літа на території Білорусі, але з часом їх відпустили назад до Росії.