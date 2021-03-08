Хакери атакували сервери фінансового регулятора ЄС

Сервери Microsoft Exchange використовують для електронного листування великі підприємства і уряди

Сервери електронної пошти Європейського банківського управління (EBA) зазнали втручання через глобальну кібератаку на програмне забезпечення Microsoft Exchange.

Про це заявило EBA.

Фінансовий регулятор ЄС зазначив, що «впроваджує додаткові заходи безпеки і ретельний моніторинг з метою відновлення повної функціональності».

«На даному етапі інфраструктура електронної пошти EBA захищена і наш аналіз показує, що вилучення даних не проводилося і у нас немає ніяких ознак того, що порушення вийшло за межі наших поштових серверів», – розповіли в Європейському банківському управлінні.

Після виявлення зламу EBA відключило системи електронної пошти до оцінки масштабів втручання.

Сервери Microsoft Exchange використовують для електронного листування великі підприємства і уряди.

Нагадаємо, 17 грудня 2020 року, Федеральне бюро розслідувань, Агентство з кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA) та Управління директора національної розвідки (ODNI) підтвердили масштабну кібератаку на урядові структури США. Згідно з їх інформацією, організували атаку російські хакери.

Як повідомлялося, президент Microsoft Бред Сміт заявив, що у компанії є докази причетності Росії до масової кібератаки на американські урядові системи. Кібератака сталася в грудні 2020 року. При атаці хакери використовували інструменти, схожі на ті, які використовує Росія.

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