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    Австрія призупинила щеплення препаратом AstraZeneca через смерть хворої

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    На цей час немає доказів причинно-наслідкового зв'язку летальних випадків з вакцинацією - Австрія призупинила щеплення препаратом AstraZeneca через смерть хворої

    На цей час немає доказів причинно-наслідкового зв'язку летальних випадків з вакцинацією

    Лікарі намагаються дослідити, чи може вакцина мати невідомі раніше побічні ефекти

    Після смерті однієї людини і важких ускладнень іще в однієї хворої, в Австрії призупинено використання вакцини від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca. Про це повідомляє агентство Reuters.

    «Федеральне управління з безпеки в охороні здоров'я (BASG) отримало два повідомлення у зв'язку з вакцинацією з однієї партії вакцини AstraZeneca в районній клініці Цветтль, що у землі Нижня Австрія», – йдеться в повідомленні бюро.

    Одна 49-річна жінка померла в результаті важких порушень процесу згортання крові, а у 35-річної жінки розвинулася тромбоемболія легеневої артерії, і вона одужує, йдеться в повідомленні.

    Тромбоемболія легеневої артерії – це гостре захворювання легень, викликане закопоренням артерії згустками крові.

    «На цей час немає доказів причинно-наслідкового зв'язку з вакцинацією», – заявили в BASG.

    Швейцарська газета Niederoesterreichische Nachrichten, а також телеканал ORF та інформаційне агентство APA повідомили, що обидві жінки були медсестрами, які працювали в клініці Цветтль.

    У BASG заявили, що згортання крові не є серед відомих побічних ефектів вакцинації. Управління проводить розслідування, щоб повністю виключити будь-який можливий зв'язок з вакцинацією.

    «В якості запобіжного заходу решту запасів партії цієї вакцини більше не використовують для вакцинації», – додали в управлінні.

    Регулятор ЄС 30 січня схвалив вакцину AstraZeneca, заявивши, що вона ефективна та безпечна у використанні. Побічні реакції, виявлені в ході досліджень, здебільшого були короткочасними, і про проблеми зі згортанням крові не повідомлялося.

    Як повідомлялося раніше, усі члени Кабінету міністрів України під час наради за участю премʼєр-міністра Дениса Шмигаля прийняли рішення зробити щеплення від коронавірусу індійською вакциною Covishield.

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    Теги: Австрія ЄС партії смерть розслідування щеплення жінка вакцинація коронавірус
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