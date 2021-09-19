В Італії збираються провести референдум щодо лібералізації вживання марихуани

На референдум будуть винесені питання про легалізацію вирощування марихуани для особистого використання

Основні політичні партії Італії в уряді національної єдності Маріо Драгі розділилися з питання канабісу

Прихильники легалізації марихуани в Італії заявили, що зібрали 500000 підписів на користь проведення референдуму про лібералізацію використання канабісу. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

На референдум будуть винесені питання про легалізацію вирощування марихуани для особистого використання і пом’якшення санкцій за інші злочини, пов’язані з канабісом. Зокрема, пропонується скасувати тюремне ув’язнення за продаж невеликих кількостей наркотику.

Автори петиції зібрали необхідні 500000 підписів за сім днів, що набагато швидше, ніж зазвичай, через прийнятий в липні закон, який дозволяє збирати підписи в режимі онлайн.

Тепер підписи мають бути офіційно перевірені. Однак організатори закликали людей продовжувати додавати їх до кінця вересня, щоб уникнути будь-якого ризику відхилення референдуму, якщо деякі з підписів будуть визнані недійсними.

Антонелла Сольдо з групи «Better Legal» сказала, що майже половина підписантів молодші 25 років.

Основні політичні партії Італії в уряді національної єдності Маріо Драгі розділилися з питання канабісу. Рух 5 зірок виступає за лібералізацію, проти якої категорично виступають права Ліга і Брати Італії. Лівоцентристська Демократична партія зазвичай дотримується обережної лінії.

Нагадаємо, 13 липня Верховна Рада на позачерговому засіданні повернула на доопрацювання суб’єкту законодавчої ініціативи законопроєкт №5596 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності», який передбачає легалізацію медичного канабісу.