Влада Венеції хоче обмежити туристам доступ до міста

Все тому, що місцевим жителям стає все нестерпніше жити в рідному місті

Влада Венеції з наступного літа планує ввести в'їзний збір, для обмеження числа туристів. Про це повідомляе euronews.

Це продиктовано тим, що ще 5 років тому у Венеції було близько 67 тисяч постійних жителів, тепер їх стало всього 50 тисяч. Через наплив туристів все тут сильно дорожчає. Тож коли в знамените туристичне місто з'їжджаються любителі мистецтва та карнавалу, корінні жителі їдуть. Їм вигідніше здавати житло у Венеції подобово.

Прикметно, що навіть викликане пандемією річне затишшя не змінило ситуацію.

Нагадаємо, на початку березня канали італійської Венеції обміліли через кліматичні зміни. Це досить рідкісне явище, адже зазвичай Венеція восени-взимку потерпає від підняття води.