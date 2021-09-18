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    У законопроєкт про олігархів внесли комплексні поправки – Веніславський

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    Комітет врахував багато істотних положень,&nbsp;які зробили критерії закону чіткішими - У законопроєкт про олігархів внесли комплексні поправки – Веніславський
    Комітет врахував багато істотних положень, які зробили критерії закону чіткішими
    Фото з відкритих джерел

    Представник президента в Конституційному суді заявив, що у законопроєкті уточнили критерії внесення до реєстру

    Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що Комітет Ради з питань нацбезпеки сформулював 13 комплексних поправок до законопроєкту про олігархів. Зокрема, в документі уточнили критерії внесення олігархів до реєстру. Про це повідомляє пресслужба «Слуги народу».

    За словами Веніславського, комітет врахував багато істотних положень, які зробили застосування критеріїв закону про олігархів чіткішими, а також унеможливили внесення до Реєстру осіб, які мають значний вплив на економічне і політичне життя країни.

    «Ми уточнили дуже багато визначень. Доповнили перелік посадових осіб, які не були враховані в першій редакції. Уточнили наслідки внесення особи до реєстру олігархів. Тепер туди повинна подаватися інформація про підприємства, кінцевим бенефіціарним власником яких є ця особа», – заявив він.

    При цьому він додав, що також Комітет уточнив Положення про заборону фінансування олігархами політичної діяльності, мітингів, політичних партій, заборону здійснення внесків до виборчих фондів політичних партій і кандидатів, крім власних.

    Нагадаємо, комітет із питань нацбезпеки рекомендував Раді прийняти закон про олігархів.

    Також комітет Верховної Ради з нацбезпеки і оборони підтримав законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів №5599 до другого читання.

    Зазначимо, що в «Євросолідарності» розкритикували початок розгляду закону про олігархів.

    Як відомо, Венеціанська комісія взялася до аналізу законопроєкту про олігархів.

    Нагадаємо, проєкт закону про олігархів викликав критику чотирьох з п’яти парламентських фракцій, які підтримали ідею омбудсмена спрямувати цей проєкт до Венеціанської комісії. Причина – неконституційність норм цього законопроєкту і порушення ним базових прав людини.

    10 вересня спікер парламенту Дмитро Разумков направив законопроєкт для отримання висновку в Венеціанську комісію.

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    Теги: закон фінансування Федір Веніславський
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    У законопроєкт про олігархів внесли комплексні поправки – Веніславський