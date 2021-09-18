Криптовалюти та інші віртуальні активи: Нацбанк попередив про небезпеку

НБУ вбачає ризики в нерегульованому поширенні криптоактивів

Неконтрольоване розповсюдження віртуальних активів несе ризик заміщення національної валюти та виникнення паралельного грошового обігу. Про це йдеться в Основних засадах грошово-кредитної політики на 2022 рік та середньострокову перспективу, які Рада НБУ ухвалила 13 вересня.

Регулятор вважає, що це може негативно позначитися на здатності НБУ ефективно здійснювати грошово-кредитну політику, забезпечувати стабільність гривні та загрожувати монетарному суверенітету держави.

Серед головних ризиків зокрема вказаний ризик використання віртуальних активів для обходу чинного державного регулювання та нагляду, наприклад, оминання валютного регулювання та неконтрольоване перетікання капіталів за кордон, що може посилити загрози для стабільності функціонування валютного ринку.

Нацбанк також вказує на потенційний ризик ухилення від вимог фінмоніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів, а також ризики перетікання частини банківських депозитів у віртуальні активи та витіснення традиційного банкінгу.

Для мінімізації зазначених ризиків НБУ займатиме принципову позицію щодо недопущення звуження сфери застосування гривні в якості єдиного законного платіжного засобу в Україні та/або створення можливостей для обходу чинного державного регулювання.

Тому Нацбанк у межах своєї компетенції приділятиме увагу моніторингу та мінімізації ризиків поширення віртуальних активів (особливо стейблкоїнів) для монетарної політики та фінансової стабільності, а також встановленню дієвих засобів контролю за обігом фінансових віртуальних активів, забезпечених валютними цінностями.

Водночас НБУ зауважує, що зважаючи на відносно обмежену поширеність криптоактивів та їх високу цінову волатильність, вони поки не справляють значного впливу на монетарну політику та фінансову стабільність.

Нацбанк також визнає, що технологічні інновації, пов'язані з криптоактивами, можуть відкрити багато перспективних можливостей: поліпшення доступу до фінансових послуг, посилення конкуренції на ринку платіжних послуг, сприяння залученню інвестицій.

Тому Національний банк підтримує необхідність створення цивілізованих умов для розвитку ринку віртуальних активів в Україні.

8 вересня Верховна Рада схвалила закон про віртуальні активи, який легалізує обіг криптовалют в Україні.

На початку вересня стало відомо, що в Україні обіг криптовалюти становить 1 млрд грн на добу.

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