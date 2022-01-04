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    В Ізраїлі розбився військовий вертоліт: є жертви

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    Третьому пілоту вдалося вижити після падіння вертольота - В Ізраїлі розбився військовий вертоліт: є жертви
    Третьому пілоту вдалося вижити після падіння вертольота
    фото з відкритих джерел

    Два пілоти загинули

    В Ізраїлі на півночі країни зазнав аварії військовий вертоліт. В результаті два пілоти Армії оборони Ізраїлю загинули. Про це повідомляє Times of Israel.

    Вертоліт впав недалеко від узбережжя портового міста Хайфа. Він вилетів на навчання близько 20:00 і розбився приблизно через годину.

    Третьому пілоту, який перебував у вертольоті, вдалося вижити. Його доставили в Хайфський медичний центр Рамбам для лікування з травмами середнього ступеня тяжкості.

    У лікарні заявили, що його стан стабільний, лікування проходить в шоковому відділенні, а потім його переведуть у відділення інтенсивної терапії для подальшого лікування.

    Пошуково-рятувальні групи ЦАХАЛа витягли двох інших членів екіпажу з води і провели реанімаційні заходи, але не змогли їх врятувати. Їхні сім'ї були повідомлені про втрату.

    Військові заявили, що пілот, який вижив, патрульний. Екіпаж розбитої моделі вертольота зазвичай складається з пілота, другого пілота і морського офіцера.

    Причиною аварії стала технічна несправність, а не напад. Ведеться слідство.

    Нагадаємо, нещодавно у Росії, в Якшур-Бодьїнському районі Удмуртії під Іжевськом вертоліт Мі-2 зазнав аварії.

    Наприкінці листопада в Азербайджані розбився військовий вертоліт. Тоді загинуло 14 осіб. Військовий вертоліт розбився при виконанні навчальних польотів на авіаційному полігоні.

    Теги: Ізраїль вертоліт
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    В Ізраїлі розбився військовий вертоліт: є жертви