В Ізраїлі розбився військовий вертоліт: є жертви

Два пілоти загинули

В Ізраїлі на півночі країни зазнав аварії військовий вертоліт. В результаті два пілоти Армії оборони Ізраїлю загинули. Про це повідомляє Times of Israel.

Вертоліт впав недалеко від узбережжя портового міста Хайфа. Він вилетів на навчання близько 20:00 і розбився приблизно через годину.

Третьому пілоту, який перебував у вертольоті, вдалося вижити. Його доставили в Хайфський медичний центр Рамбам для лікування з травмами середнього ступеня тяжкості.

У лікарні заявили, що його стан стабільний, лікування проходить в шоковому відділенні, а потім його переведуть у відділення інтенсивної терапії для подальшого лікування.

Пошуково-рятувальні групи ЦАХАЛа витягли двох інших членів екіпажу з води і провели реанімаційні заходи, але не змогли їх врятувати. Їхні сім'ї були повідомлені про втрату.

Військові заявили, що пілот, який вижив, патрульний. Екіпаж розбитої моделі вертольота зазвичай складається з пілота, другого пілота і морського офіцера.

Причиною аварії стала технічна несправність, а не напад. Ведеться слідство.

Нагадаємо, нещодавно у Росії, в Якшур-Бодьїнському районі Удмуртії під Іжевськом вертоліт Мі-2 зазнав аварії.

Наприкінці листопада в Азербайджані розбився військовий вертоліт. Тоді загинуло 14 осіб. Військовий вертоліт розбився при виконанні навчальних польотів на авіаційному полігоні.