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    В Азербайджані розбився військовий вертоліт, 14 загиблих

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    Про причини катастрофи поки що не повідомляється - В Азербайджані розбився військовий вертоліт, 14 загиблих
    Про причини катастрофи поки що не повідомляється
    фото: bizim

    Військовий вертоліт розбився при виконанні навчальних польотів на авіаційному полігоні

    В Азербайджані розбився вертоліт державної прикордонної служби, в результаті інциденту загинули 14 осіб. Про це пише haqqin.az.

    Повідомляється, що військовий вертоліт розбився при виконанні навчальних польотів на авіаційному полігоні Гарахейбат, який знаходиться на території Хизинського району.

    У результаті аварії є загиблі та поранені, також опубліковано список 14 загиблих.

    Керівництво державної прикордонної служби та генпрокуратури перебуває на місці події, проводяться слідчі заходи. Про причини катастрофи поки що не повідомляється.

    До слова, українці почнуть виготовляти пасажирські гелікоптери (відео).

    У листопаді у ЦАР розбився вертоліт із російськими найманцями ПВК «Вагнера» (відео).

    Також повідомлялося, що у Сирії турецькі військові стріляли в російський гелікоптер.

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    Як повідомлялося раніше, росіянка влаштувала дебош у літаку та покусала стюардесу.

    Теги: авіакатастрофа військові навчання вертоліт Азербайджан військові гелікоптер
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    В Азербайджані розбився військовий вертоліт, 14 загиблих