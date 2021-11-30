В Азербайджані розбився військовий вертоліт, 14 загиблих

Про причини катастрофи поки що не повідомляється

Військовий вертоліт розбився при виконанні навчальних польотів на авіаційному полігоні

В Азербайджані розбився вертоліт державної прикордонної служби, в результаті інциденту загинули 14 осіб. Про це пише haqqin.az.

Повідомляється, що військовий вертоліт розбився при виконанні навчальних польотів на авіаційному полігоні Гарахейбат, який знаходиться на території Хизинського району.

У результаті аварії є загиблі та поранені, також опубліковано список 14 загиблих.

Керівництво державної прикордонної служби та генпрокуратури перебуває на місці події, проводяться слідчі заходи. Про причини катастрофи поки що не повідомляється.

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